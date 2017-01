Serena Williams dopo la sconfitta ad Auckland: “Sto cercando di pensare ad una parola che non sia osceno. 88 errori gratuiti sono troppi per poter pensare di vincere una partita”

Serena Williams al termine dell’incontro perso contro Madison Brengle nel secondo turno del torneo WTA International di Auckland ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sto cercando di pensare ad una parola che non sia osceno. Ho giocato malissimo. 88 errori gratuiti sono troppi per poter pensare di vincere una partita. Non riuscivo ad abituarmi al vento”.

“L’unica cosa positiva è che le condizioni a Melbourne saranno diverse rispetto a qui.

Questo torneo non è stata una grande opportunità per valutare la mia forma”.

Il match point