Roger Federer: il tennis ha un disperato bisogno del campione svizzero

Finalmente di ritorno nel circuito ATP dopo il lungo stop, lo svizzero Roger Federer punta forte sul 2017 fra propositi di continuare ancora almeno altri 2/3 anni e il desiderio immediato di risalire nel ranking: primo appuntamento del nuovo anno la Hopman Cup, storico appuntamento/esibizione di inizio stagione che ogni anno accoglie fior fiori di campioni.

In coppia con Belinda Bencic il recordman di vittorie Slam assaporerà nuovamente il campo tornando a fare quello cui sembra non poter assolutamente rinunciare: se Federer ha un disperato bisogno di tennis, anche il circuito, i tifosi, proprio il tennis in generale però hanno bisogno di Re Roger.

La stella più splendente degli anni 2000 ha già infiammato il pubblico, il suo pubblico e lo ha fatto semplicemente con un allenamento: per una semplice sessione di training alla Perth Arena, gli organizzatori hanno aperto le porte dello stadio per lasciare entrare 8000 tifosi letteralmente in estasi.

L’ATP vive un momento di ricambio generazionale decisivo: con Federer nel 2016 a mezzo servizio, Djokovic distratto e Nadal diviso fra infortuni e ritardi di condizione, il più lesto di tutti ad approfittare per dare il via a un nuovo regno è stato lo scozzese Andy Murray, mentre i più giovani hanno faticato ad affermarsi, eccetto Kyrgios e Zverev che sì sono saliti in classifica ma sono chiamati in questo 2017 al vero banco di prova.

Difficilmente capiterà un’epoca tennistica così ricca di campioni come quella che stiamo vivendo dal 2000, anni di pura gioia tennistica per gli occhi con immagini e ricordi impressi nella mente e che difficilmente noi appassionati potremo dimenticare: i Fab4 hanno innalzato incredibilmente il livello medio del tennis e gran parte di tale merito va proprio a Roger Federer, forse il più prezioso fra questi diamanti di primissimo valore.

La speranza non può che essere quindi che lo svizzero goda ancora di ottima salute così da essere motivato per cercare di portare ancora a casa trofei importanti e soprattutto per deliziare i nostri ormai raffinati palati tennistici da questi campioni così bene abituati.

Alessandro Orecchio