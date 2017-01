Andy Murray e l’Australian Open: “Direi che Djokovic è la principale minaccia per l’Australia”

Andy Murray, numero uno del mondo è a Doha per preparare il suo primo torneo ufficiale dopo l’esordio non positivo nell’esibizione di Abu Dhabi.

Al giocatore britanico gli è stato chiesto quale sarà il suo rivale più grande per il prossimo Australian Open e Andy ha dichiarato: “Direi che Djokovic è la principale minaccia per l’Australia. Il suo record in Australia è incredibile. Non ha vinto sei volte? Giocherà molto bene anche quest’anno”.