ATP Doha: Paolo Lorenzi eliminato al primo turno

Paolo Lorenzi esce di scena al primo turno nel torneo ATP 250 di Doha ($1.237.190, hard).

Il tennista toscano, n.40 del mondo si è arreso a Nicolas Almagro, 31 anni, n.44 del mondo, con il risultato di 76 (2) 46 63 dopo 2 ore e 29 minuti di partita.

Primo set: Lorenzi cedeva il servizio nel primo gioco (a 30), con Almagro che si portava sul 4 a 2.

Sul 4 a 3 Nicolas chiamava il fisioterapista per un problema fisico e poprio nell’ottavo gioco subiva il controbeak a 15.

Sul 4 a 5 lo spagnolo, dal 15-40, annullava due palle set (una anche con un ace) e teneva in qualche modo il servizio.

Sul 5 a 6 Almagro, sul 30-40, annullava un’altra palla set e teneva la battuta a fatica.

Nel tiebreak dal 2 a 1 e servizio per Lorenzi, l’azzurro subiva un duro parziale di sei punti consecutivi, perdendo la frazione per 7 punti a 2.

Secondo set: Paolo avanti per 5 a 2, grazie ai break nel quinto ed al settimo gioco e dopo aver annullato due palle del controbreak sul 3 a 2, 15-40, cedeva il servizio proprio sul 5 a 2 (a 30).

Sul 5 a 4 l’azzurro impegnato nuovamente a servire per il set, teneva questa volta a 0 il turno di battuta (piazzando anche un ace sul 15-0), chiudendo la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Il momento decisivo arrivava sul 3 pari, 30 pari con lo spagnolo alla battuta, che da quel momento metteva a segno un parziale di 10 punti consecutivi, piazzando il break a 0 nell’ottavo gioco e andando a servire per il match sul 5 a 3.

Sul 5 a 3 Almagro, dal 30 a 0, teneva a 30 il turno di battuta e alla seconda palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Doha Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 6 6 3 Nicolas Almagro Nicolas Almagro 7 4 6 Vincitore: N. ALMAGRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Almagro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Almagro 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Almagro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 5-2 → 5-3 N. Almagro 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 N. Almagro 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Almagro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 6-6 → 6-7 N. Almagro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Almagro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Almagro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Almagro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Almagro 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Almagro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 0-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

P. Lorenzi - N. Almagro

02:28:40

5 Aces 13

3 Double Faults 2

63% 1st Serve % 53%

38/57 (67%) 1st Serve Points Won 39/55 (71%)

18/33 (55%) 2nd Serve Points Won 26/49 (53%)

4/7 (57%) Break Points Saved 3/6 (50%)

15 Service Games Played 16

16/55 (29%) 1st Return Points Won 19/57 (33%)

23/49 (47%) 2nd Return Points Won 15/33 (45%)

3/6 (50%) Break Points Won 3/7 (43%)

16 Return Games Played 15

56/90 (62%) Total Service Points Won 65/104 (63%)

39/104 (38%) Total Return Points Won 34/90 (38%)

95/194 (49%) Total Points Won 99/194 (51%)

40 Ranking 44

35 Age 31

Rome, Italy Birthplace Murcia, Spain

Siena, Italy Residence Murcia, Spain

6’0″ (182 cm) Height 6’0″ (182 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2003

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 13

$2,887,642 Career Prize Money $10,360,930