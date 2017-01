Andy Murray “Sir”

Andy Murray è stato insignito della carica di “Sir” dalla regina d’Inghilterra, Elisabetta II, in virtù agli importanti sforzi portati avanti per il sociale ed il profondo impegno profuso in svariati progetti di beneficienza. Ciò, veicolato dalla professione e della dimensione di tennista professionista, ha permesso allo scozzese di divenire l’uomo più giovane ad aver ricevuto la suddetta onorificienza e, allo stesso tempo, l’unico tennista che la abbia mai ricevuta mentre era ancora in attività.

Il raggiungimento della prima posizione mondiale, ovviamente, ha funzionato da “innesco” decisivo per formalizzare il grande lavoro svolto in un riconoscimento tanto prestigioso. “E’ bellissimo quando il lavoro fatto nella vita viene riconosciuto”, ha dichiarato, raggiante, il tennista di Dunblane.

Il quale, pronto ad affrontare al massimo il 2017, ha poi aggiunto: “E’ l’onore più alto a cui un britannico potrebbe aspirare”.

Edoardo Gamacchio