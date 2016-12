ATP Doha: Il Main Draw. Ostacolo spagnolo per Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi sfiderà Nicolas Almagro nel primo turno del torneo ATP 250 di Doha.

Questo il tabellone completo.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190

(1) Murray, Andy vs Chardy, Jeremy

Melzer, Gerald vs Mathieu, Paul-Henri

Lorenzi, Paolo vs Almagro, Nicolas

Jaziri, Malek vs (7) Kohlschreiber, Philipp

(3) Berdych, Tomas vs Qualifier

(WC) Yuksel, Anil vs Vesely, Jiri

Bagnis, Facundo vs Brown, Dustin

Kuznetsov, Andrey vs (5) Tsonga, Jo-Wilfried

(6) Karlovic, Ivo vs Marchenko, Illya

(WC) Zayid, Mubarak Shannan vs Khachanov, Karen

Qualifier vs Verdasco, Fernando

Haase, Robin vs (4) Goffin, David

(8) Baghdatis, Marcos vs Qualifier

(WC) De Greef, Arthur vs Qualifier

Zeballos, Horacio vs Mayer, Florian

Struff, Jan-Lennard vs (2) Djokovic, Novak