Challenger Noumea: Il Main Draw. Presenza di Stefano Napolitano, n.7 del seeding.

Challenger Noumea CH | Cemento | $75.000

(1) Mannarino, Adrian vs Vukic, Aleksandar

(WC) N’Godrela, Nicolas vs Statham, Jose

(WC) Blasco, Alexander vs (Q) Krstin, Pedja

Hernandez-Fernandez, Jose vs (5) De Schepper, Kenny

(3) Lee, Duckhee vs Norrie, Cameron

(Q) Margaroli, Luca vs Falla, Alejandro

Tsitsipas, Stefanos vs Clezar, Guilherme

Lamasine, Tristan vs (6) Novikov, Dennis

(8) Bourgue, Mathias vs Krueger, Mitchell

(WC) Pattoua, Joanick vs (Q) Tearney, Finn

Ghem, Andre vs Milojevic, Nikola

(WC) Bousquet, Romain vs (4) Halys, Quentin

(7) Napolitano, Stefano vs Menendez-Maceiras, Adrian

Rubin, Noah vs Moraing, Mats

Banes, Maverick vs Moutet, Corentin

(Q) Delaney, Jake vs (2) Carballes Baena, Roberto