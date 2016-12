WTA Shenzhen: Il Tabellone Principale. Sorteggio sfortunato per Camila Giorgi

C’è Camila Giorgi nel tabellone principale del torneo WTA International di Shenzhen.

La tennista di Macerata affronterà all’esordio la svizzera Timea Bacsinszky classe 1989, n.15 del mondo.

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

(1) Radwanska, Agnieszka vs (WC) Duan, Ying-Ying

Kucova, Kristina vs Cirstea, Sorana

Pironkova, Tsvetana vs Voskoboeva, Galina

(WC) Zhu, Lin vs (8) Riske, Alison

(4) Bacsinszky, Timea vs Giorgi, Camila

Qualifier/Lucky Loser vs Zheng, Saisai

Rodina, Evgeniya vs Wang, Qiang

(WC) Zhang, Kai-Lin vs (7) Niculescu, Monica

(6) Sevastova, Anastasija vs Pliskova, Kristyna

Qualifier/Lucky Loser vs Golubic, Viktorija

Sakkari, Maria vs King, Vania

Buyukakcay, Cagla vs (3) Konta, Johanna

(5) Babos, Timea vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Peng, Shuai vs Siniakova, Katerina

Jankovic, Jelena vs (2) Halep, Simona