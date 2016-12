Challenger Happy Valley: Tabellone Qual. Nessun italiano al via

Nessun giocatore italiano è presente nelle qualificazioni del torneo challenger di Happy Valley.

Challenger Happy Valley | Cemento | $75.000

(1) Opelka, Reilly vs Bye

Bourchier, Harry vs Bye

Mousley, Bradley vs Bye

Bye vs (6) Uchiyama, Yasutaka

(2) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Van Rensburg, Sean vs (WC) Sebastiani, Luke

Klein, Brydan vs Bataljin, Lawrence

Bye vs (7) Shapovalov, Denis

(3) Matosevic, Marinko vs Bye

(WC) Norodom, Stefan vs De Waard, Steven

(WC) Longhurst, Sam vs Bosnjak, Mislav

Bye vs (8) Saville, Luke

(4) Golubev, Andrey vs Bye

(WC) Fitzgerald, Patrick vs Bolt, Alex

Kelly, Dayne vs (WC) Meuris, Brock

Bye vs (5) Masur, Daniel