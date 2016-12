Nel torneo di Noumea firmano solo in quattro per le qualificazioni. Basta una partita per accedere al main draw

Come ogni anno il torneo di Noumea si presta a delle qualificazioni di basso livello.

Anche quest’anno il torneo avrà solo 8 partecipanti (con 4 wild card) e basterà vincere un incontro per conquistare l’accesso al tabellone principale.

Challenger Noumea | Cemento | $75.000

(1) Krstin, Pedja vs (WC) Bruchard, William

(2) Tearney, Finn vs (WC) Feuille, Pierre

(3) Margaroli, Luca vs (WC) Stotz, Frederic

(4) Delaney, Jake vs (5/WC) Perret, Loic