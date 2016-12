ATP Brisbane: Tabellone Qualificazioni. Nessuna presenza italiana

Non ci sono giocatori italiani nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane.

ATP Brisbane 250 | Cemento | $437.380

(1) Kukushkin, Mikhail vs (WC) De Minaur, Alex

Whittington, Andrew vs (5) Tiafoe, Frances

(2) Harrison, Ryan vs Dodig, Ivan

Escobedo, Ernesto vs (8) Kamke, Tobias

(3) Nishioka, Yoshihito vs Soeda, Go

Smyczek, Tim vs (6) Fratangelo, Bjorn

(4) Donaldson, Jared vs Ram, Rajeev

(WC) Smith, John-Patrick vs (7) Kozlov, Stefan