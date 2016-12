Roger Federer prevede in futuro Novak Djokovic nuovamente al n.1 del mondo: “Ma avrÃ  bisogno di tempo”

Roger Federer ha già gli occhi rivolti all’Australia, dove farà il suo debutto nella stagione a venire. Il 35enne elvetico ha risposto ai giornalisti sul duello Novak Djokovic-Andy Murray per la prima piazza della classifica ATP.

Senza nascondere lo stupore per i cambiamenti nelle prime posizioni del ranking mondiale, Roger ha dichiarato che Novak Djokovic ritornerà ad occupare la prima posizione, ma avrà bisogno di tempo: “Sto aspettando che Novak ritorni n.1 al mondo, ce la farà ma non so in quale momento della sua carriera”.

“Sarà difficile vedere Novak n.1 già nei prossimi mesi, perchè Andy Murray cercherà in tutti i modi di tenere la sua posizione. Si contenderanno il primo posto per circa sei mesi”, ha commentato il 17 volte vincitore di un torneo dello Slam.

“Per inserirsi nella lotta al numero uno è necessario vincere uno Slam; al momento è tutto nelle mani di Novak e Andy. Novak arriva da un periodo incredibile, in cui in pochi sono riusciti a stare al suo ritmo. Andy è stato uno di questi e ha fatto capire che anche altri giocatori possono vincere uno Slam”.

