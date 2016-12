Alexander Zverev difende Nick Kyrgios dalle critiche

Alexander Zverev, 19 anni, è una delle maggiori promesse del circuito internazionale. Il giovane tedesco, contrariamente all’altro teenager Kyrgios, viene spesso lodato per i suoi comportamenti dentro e fuori dai campi da gioco e ha risposto ai giornalisti tedeschi proprio sul rapporto con l’australiano: “Siamo buoni amici, lui è un ragazzo molto interessante da frequentare ed è una grande persone fuori dai campi da tennis. La stampa si è fatta una brutta idea su di lui, ma in realtà è completamente diverso da come viene descritto quotidianamente”.

Zverev ricorda inoltre l’episodio accaduto a Shanghai, con Kyrgios che è stato poi squalificato dall’ATP: “Non mi interessa vedere cosa fa Nick mentre gioca. Ciò che ha fatto a Shanghai ha permesso a mio fratello Mischa di rientrare fra i primi 100, per questo motivo non posso avere nulla contro di lui dato che sono stato davvero felice di vedere mio fratello nella top 100″.

Ricordiamo che Alexander Zverev inizierà la stagione da Perth, dove prenderà parte all’Hopman Cup al fianco di Andrea Petkovic.

Lorenzo Carini