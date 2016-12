Sania Mirza e l’obiettivo Roland Garros

Sania Mirza, numero-uno della classifca mondiale di doppio, punta molto in alto in vista del 2017 che l’attende. Al fianco di Martina Hingis, la tennista indiana ha esercitato un ferreo dominio nel 2016, tuttavia lei e la sua compagna sono determinate ad ottenere molto di più nel corso dell’anno venturo. “Mi piacerebbe vincere tutti gli Slam in doppio, sarebbe fantastico riuscire a conquistare un major per il terzo anno consecutivo”, ha detto.

Esiste un torneo in particolare, tuttavia, che per Sania ha un significato particolare: “Vincere il Roland Garros sarebbe davvero incredibile, così come il doppio misto a Wimbledon. Dovremo lavorare ancora più duramente quest’anno, visto che le altre si stanno preparando benissimo”, ha aggiunto la Mirza.

Edoardo Gamacchio