Nick Kyrgios e lo squalo

Nick Kyrgios continua a godersi il tempo libero della pre-season, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno. E’ oramai abitudine, infatti, vedere il giovane australiano condividere foto su Instagram che lo ritraggono nelle attività da lui predilette, prima su tutte il basket.

In questo caso, invece, il ventunenne si è dilettato nella pesca di uno squalo. La cattura è stata ovviamente documentata attraverso una foto caricata sul social di cui sopra, corredata di un largo sorriso per le fotocamere ma oggetto di pronte critiche da una parte degli utenti della rete. Qualcuno, infatti, ha storto il naso al vedere che Nick avesse catturato un animale del genere, per poi scattarne una fotografia.

Got my first Whaler Shark today with my mate @robpaxevanos Una foto pubblicata da Nicholas Kyrgios (@k1ngkyrg1os) in data: 26 Dic 2016 alle ore 22:58 PST

Edoardo Gamacchio