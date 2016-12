Chardy sceglie Nicolas Escudè come coach

Jeremy Chardy ha comunicato il nome del suo nuovo coach.

Il tennista transalpino ha scelto Nicolas Escudè come suo allenatore per il 2017.

Jeremy nel 2016 è crollato alla posizione n.69 nel mondo, lontano dal suo best ranking (25 ° nel mondo), ottenuto nel 2013.

Escudé in passato è stato il coach di Jo-Wilfried Tsonga ed ha una notevole esperienza come allenatore.