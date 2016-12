Milos Raonic e la presenza ad Abu Dhabi: “Giocare qui è la migliore maniera per iniziare la stagione”

Milos Raonic sarà uno dei protagonisti del Mubadala World Tennis Championships di Dubai, torneo di esibizione che di fatto chiuderà l’anno tennistico (si concluderà formalmente nel 2016) e permetterà ai partecipanti di aggiungere un’ulteriore tappa nella preparazione in vista dell’Australian Open. Il giocatore canadese ha ricevuto un bye per il primo turno, ragion per cui attenderà in semifinale il vincitore della sfida tra Nadal e Berdych.

“Giocare qui è la migliore maniera per iniziare la stagione, visto che offre la possibilità di affrontare i migliori e prepararsi all’Open d’Australia”, ha detto Raonic, il cui debutto nel torneo risale al match disputato l’anno scorso contro Kevin Anderson. “Il 2016 è stato fantastico per me ed è iniziato con il mio debutto in questo evento, dove sono stato finalista e mi sono trovato davvero bene”, ha aggiunto il venticinquenne, senza dubbio atteso da un 2017 di alto livello.

Edoardo Gamacchio