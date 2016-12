Petra Kvitova: “sono riuscita a muovere le dita e quello è stato il più bel regalo di Natale che potessi mai desiderare”

Petra Kvitova ha concesso una conferenza stampa nella quale è apparsa sorridente e piuttosto serena, nonostante il trauma dell’aggressione subita pochi giorni prima in casa propria per mano di un individuo armato di coltello.

In seguito all’operazione, necessaria per intervenire sulla ferita provocata e che le costerà svariati mesi d’assenza dal circuito, la ceca si è presentata di fronte ai giornalisti con mezzo braccio coperto.

Petra ha confermato che tutto vada bene e, fortunatamente, ha avuto modo di fornire rassicurazioni in merito alle proprie condizioni. “Ieri, durante la visita del dottore, sono riuscita a muovere le dita e quello è stato il più bel regalo di Natale che potessi mai desiderare”, ha commentato, prima di ringraziare i fans per l’appoggio mostrato e di chiedere il rispetto della sua privacy di lì in avanti.

Edoardo Gamacchio