Steve Johnson presto sposo

Steve Johsnon ha scelto Twitter per condividere con i suoi fans un’istantanea del momento in cui, in ginocchio come romanticismo vuole, ha chiesto la mano della sua fidanzata. “18/12/2016, ha detto sì!”, ha aggiunto il tennista americano nella didascalia della foto. Non resta che rivolgere, quindi, le più felici congratulazioni al futuro sposo.

12/18/16 she said yes!! pic.twitter.com/H23uvTC0E7 — Steve Johnson (@SJohnson_89) 19 dicembre 2016

Edoardo Gamacchio