Petra Kvitova operata alla mano sinistra. La carriera non è in pericolo ma lo stop non sarà breve (almeno tre mesi)

Petra Kvitova è stata operata questo pomeriggio nell’Ospedale di Brno ai legamenti della mano sinistra dopo essere stata aggredita e rapinata nella sua abitazione stamane (a Prostejov).

Petra nel tentativo di difendersi, è stata ferita purtroppo alla mano.

L’incidente ha provocato, come confermato dal suo portavoce, un danno a tendini e legamenti della mano sinistra per cui si è resa necessaria un’operazione chirurgica.

L’operazione durata quasi 3 ore e 45 minuti è perfettamente riuscita.

Ha parlato il suo portavoce Karel Tejkal che ha dichiarato: “Il danno è serio, ma secondo il chirurgo non ci sono motivi per cui Petra non potrà tornare a giocare”.

La ceca però non potrà sopportare pesi per almeno i prossimi tre mesi ed avrà un tutore alla mano per i prossimi due.