Sinner e Djokovic ripartono da Hurlingham: test sull’erba prima di Wimbledon. Sinner affronterà Norrie

Jannik Sinner e Novak Djokovic arriveranno a Wimbledon 2026 senza aver disputato nemmeno un match ufficiale sull’erba. I due grandi protagonisti del circuito hanno scelto di non prendere parte ai tornei ATP di preparazione, ma torneranno in campo questa settimana al Giorgio Armani Tennis Classic, tradizionale esibizione pre-Championships.

Il torneo si giocherà dal 23 al 27 giugno sui campi del London’s Hurlingham Club, fuori dalle strutture dell’All England Club, ma in un contesto ideale per ritrovare ritmo e sensazioni prima dello Slam londinese.

Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie, mentre Djokovic se la vedrà con Karen Khachanov. Per entrambi sarà un test importante dopo le rispettive delusioni al Roland Garros e dopo alcune settimane dedicate al recupero fisico e alla preparazione.

Per Sinner l’attenzione sarà particolarmente alta. Dopo i problemi accusati a Parigi e gli accertamenti svolti al rientro in Italia, l’azzurro ha scelto di puntare su allenamenti mirati e su un’esibizione per arrivare a Wimbledon senza il carico di un torneo ufficiale.

Djokovic, invece, guarda a Wimbledon come a una delle ultime grandi occasioni per inseguire il 25° titolo Slam. Il serbo ha vinto sette volte ai Championships e sa bene che l’erba londinese resta una delle superfici su cui può ancora esprimere un tennis da primissimo livello.

Il cast dell’esibizione sarà di altissimo profilo. Oltre a Sinner e Djokovic, sono attesi anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Ben Shelton, Tommy Paul, Casper Ruud, Jiri Lehecka, Learner Tien e Giovanni Mpetshi Perricard.

Proprio Tien e Mpetshi Perricard apriranno il programma del torneo, con il primo match previsto a partire dalle 18:00 di oggi. Poi toccherà ai big, con Sinner e Djokovic chiamati a testare condizione, automatismi e fiducia prima dell’appuntamento più atteso dell’estate.

Wimbledon è ormai alle porte: per Sinner e Djokovic, Hurlingham sarà il primo vero banco di prova sull’erba prima di entrare nel tempio del tennis.

Il programma di oggi

15:00 Mensik J.vs Fils A.0-016:30 Rublev A.vs Shevchenko A.0-018:00 Baez S.vs Kokkinakis T.0-0

ESIBIZIONE – UOMINI: Hurlingham (Regno Unito), erba

18:00 Tien L. vs Mpetshi Perricard G. 0-0





Marco Rossi