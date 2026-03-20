Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 20 Marzo 2026

20/03/2026 10:02 6 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

GRE M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic USA vs Federico Iannaccone ITA 2 incontro dalle 12:30

Il match deve ancora iniziare




ESP M25 Badalona 30000 – Quarter-final
Younes Lalami MAR vs Jacopo Vasami ITA ore 11:00
ITF M25 Badalona - 2026-03-15T00:00:00Z
Younes Lalami
40
6
5
3
Jacopo Vasami
A
3
7
5
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IND M25 Mumbai 30000 – Semi-final, Quarter-final
[4] Alexandr Binda ITA vs Sidharth Rawat IND Non prima delle 16:00
ITF M25 Mumbai - 2026-03-15T00:00:00Z
Sidharth Rawat
30
6
4
Alexandr Binda
15
4
0
Vincitore: Rawat per ritiro
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Robert Strombachs LAT vs [7] Samuel Vincent ruggeri ITA ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Robert Strombachs
1
5
Samuel Vincent Ruggeri
6
7
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Saveliy Ivanov RUS vs [6] Alessandro Pecci ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Saveliy Ivanov
4
2
Alessandro Pecci
6
6
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ITA M15 Foggia – Semi-final, Quarter-final
Pietro Marino ITA vs Peter Buldorini IRL 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare

[6] Lorenzo Rottoli ITA vs [4] Francesco Forti ITA ore 12:00

ITF M15 Foggia - 2026-03-16T00:00:00Z
Lorenzo Rottoli
15
5
4
Francesco Forti
0
7
4
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[1] Carlo Alberto Caniato ITA vs Denis Constantin Spiridon ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare




CRO M15 Rovinj 15000 – Semi-final, Quarter-final
Pietro Romeo Scomparin ITA vs [3] Tommaso Compagnucci ITA ore 10:00
ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Pietro Romeo Scomparin
2
3
Tommaso Compagnucci
6
6
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[7] Juan Cruz Martin manzano ITA vs [2] Viacheslav Bielinskyi UKR Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare

Elgin Khoeblal NED vs [8] Giovanni Oradini ITA ore 10:00

ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Elgin Khoeblal
6
4
6
Giovanni Oradini
3
6
4
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SLO W75 Maribor 60000 – Quarter-final
Vendula Valdmannova CZE vs Samira De stefano ITA ore 10:30

ITF W75 Maribor - 2026-03-15T00:00:00Z
Vendula Valdmannova
6
6
Samira De Stefano
3
2
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ITA W35 San Gregorio 30000 – Quarter-final
Charo Esquiva banuls ESP vs [2] Lisa Pigato ITA ore 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Lisa Pigato
7
6
Charo Esquiva Banuls
5
0
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Vittoria Paganetti ITA vs Alice Tubello FRA ore 10:00

ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Alice Tubello
0
6
3
Vittoria Paganetti
0
0
0
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Jennifer Ruggeri ITA vs [4] Anastasiia Sobolieva UKR ore 10:00

ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri
7
5
6
Anastasiia Sobolieva
6
7
0
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Alessandra Mazzola ITA vs Gabriela Ce BRA ore 10:00

ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Gabriela Ce
2
0
Alessandra Mazzola
6
6
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TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[3] Arianna Zucchini ITA vs Matilde Mariani ITA Non prima delle 10:30
ITF W15 Monastir - 2026-03-15T00:00:00Z
Arianna Zucchini
15
4
4
Matilde Mariani
40
6
5
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FRA W15 Le Havre 15000 – Quarter-final
[4] Enola Chiesa ITA vs [7] Sarah Iliev FRA ore 11:00
ITF W15 Le Havre - 2026-03-15T00:00:00Z
Sarah Iliev
30
4
1
Enola Chiesa
40
6
5
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6 commenti

Silvio74 (Guest) 20-03-2026 12:50

Derby in semifinale Pigato-Ruggeri, le nostre migliori speranze.
Mazzola in gran spolvero.

 6
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Vasco90 20-03-2026 12:43

Ottima vittoria enola

 5
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Vasco90 20-03-2026 12:22

Benissimo SVR e la mazzola

 4
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Borg (Guest) 20-03-2026 12:07

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da Albo
Molto bene SVR e Pecci in Egitto, speriamo bene per Vasami

Vasami non tiene una risposta in campo. Chi lo allena?

Da qualche mese, lo allena Filippo baldi.

 3
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+1: Vasco90
Forchetta Antonio (Guest) 20-03-2026 11:43

Scritto da Albo
Molto bene SVR e Pecci in Egitto, speriamo bene per Vasami

Vasami non tiene una risposta in campo. Chi lo allena?

 2
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-1: Vasco90
Albo 20-03-2026 11:15

Molto bene SVR e Pecci in Egitto, speriamo bene per Vasami

 1
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+1: Paky 71, Vasco90