Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 20 Marzo 2026

Jacopo Vasami classe 2007
M25 Heraklion 25000 – Quarter-final
[4] Stefan Dostanic vs Federico Iannaccone 2 incontro dalle 12:30
Il match deve ancora iniziare
M25 Badalona 30000 – Quarter-final
Younes Lalami
vs Jacopo Vasami ore 11:00
ITF M25 Badalona - 2026-03-15T00:00:00Z
Younes Lalami
40
6
5
3
Jacopo Vasami•
A
3
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jacopo Vasami
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
Younes Lalami
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jacopo Vasami
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Jacopo Vasami
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Younes Lalami
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jacopo Vasami
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Jacopo Vasami
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Younes Lalami
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jacopo Vasami
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Younes Lalami
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jacopo Vasami
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M25 Mumbai 30000 – Semi-final, Quarter-final
[4] Alexandr Binda
vs Sidharth Rawat Non prima delle 16:00
ITF M25 Mumbai - 2026-03-15T00:00:00Z
Sidharth Rawat•
30
6
4
Alexandr Binda
15
4
0
Vincitore: Rawat per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sidharth Rawat
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandr Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
15-0
30-40
5-4 → 6-4
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[1] Robert Strombachs
vs [7] Samuel Vincent ruggeri ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Robert Strombachs
1
5
Samuel Vincent Ruggeri
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Robert Strombachs
5-5 → 5-6
Samuel Vincent Ruggeri
5-4 → 5-5
Robert Strombachs
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Robert Strombachs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Robert Strombachs
2-2 → 3-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Robert Strombachs
1-1 → 2-1
Samuel Vincent Ruggeri
1-0 → 1-1
Robert Strombachs
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Saveliy Ivanov vs [6] Alessandro Pecci ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-15T00:00:00Z
Saveliy Ivanov
4
2
Alessandro Pecci
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandro Pecci
2-5 → 2-6
Saveliy Ivanov
15-40
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Alessandro Pecci
2-3 → 2-4
Saveliy Ivanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alessandro Pecci
1-2 → 1-3
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Saveliy Ivanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandro Pecci
4-5 → 4-6
Saveliy Ivanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Alessandro Pecci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M15 Foggia – Semi-final, Quarter-final
Pietro Marino
vs Peter Buldorini 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
[6] Lorenzo Rottoli vs [4] Francesco Forti ore 12:00
ITF M15 Foggia - 2026-03-16T00:00:00Z
Lorenzo Rottoli•
15
5
4
Francesco Forti
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesco Forti
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Lorenzo Rottoli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesco Forti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Francesco Forti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lorenzo Rottoli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
[1] Carlo Alberto Caniato vs Denis Constantin Spiridon 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Rovinj 15000 – Semi-final, Quarter-final
Pietro Romeo Scomparin
vs [3] Tommaso Compagnucci ore 10:00
ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Pietro Romeo Scomparin
2
3
Tommaso Compagnucci
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tommaso Compagnucci
3-5 → 3-6
Pietro Romeo Scomparin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Tommaso Compagnucci
3-3 → 3-4
Pietro Romeo Scomparin
2-3 → 3-3
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Pietro Romeo Scomparin
1-2 → 2-2
Tommaso Compagnucci
1-1 → 1-2
Pietro Romeo Scomparin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tommaso Compagnucci
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pietro Romeo Scomparin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Pietro Romeo Scomparin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Pietro Romeo Scomparin
1-2 → 1-3
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Pietro Romeo Scomparin
0-1 → 1-1
Tommaso Compagnucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
[7] Juan Cruz Martin manzano vs [2] Viacheslav Bielinskyi Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
Elgin Khoeblal vs [8] Giovanni Oradini ore 10:00
ITF M15 Rovinj - 2026-03-15T00:00:00Z
Elgin Khoeblal
6
4
6
Giovanni Oradini
3
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elgin Khoeblal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Giovanni Oradini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Elgin Khoeblal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Giovanni Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Elgin Khoeblal
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Giovanni Oradini
2-0 → 2-1
Giovanni Oradini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elgin Khoeblal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Giovanni Oradini
3-5 → 4-5
Elgin Khoeblal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Giovanni Oradini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Elgin Khoeblal
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Giovanni Oradini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elgin Khoeblal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Giovanni Oradini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giovanni Oradini
5-2 → 5-3
Giovanni Oradini
5-0 → 5-1
Elgin Khoeblal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Giovanni Oradini
3-0 → 4-0
Elgin Khoeblal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elgin Khoeblal
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W75 Maribor 60000 – Quarter-final
Vendula Valdmannova vs Samira De stefano ore 10:30
ITF W75 Maribor - 2026-03-15T00:00:00Z
Vendula Valdmannova
6
6
Samira De Stefano
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vendula Valdmannova
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Samira De Stefano
5-1 → 5-2
Vendula Valdmannova
4-1 → 5-1
Samira De Stefano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-A
3-1 → 4-1
Vendula Valdmannova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Samira De Stefano
2-0 → 3-0
Vendula Valdmannova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Samira De Stefano
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vendula Valdmannova
5-3 → 6-3
Samira De Stefano
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Vendula Valdmannova
4-2 → 5-2
Samira De Stefano
4-1 → 4-2
Vendula Valdmannova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Samira De Stefano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Vendula Valdmannova
2-0 → 3-0
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Vendula Valdmannova
0-0 → 1-0
W35 San Gregorio 30000 – Quarter-final
Charo Esquiva banuls
vs [2] Lisa Pigato ore 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Lisa Pigato
7
6
Charo Esquiva Banuls
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Charo Esquiva Banuls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Lisa Pigato
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
3-0 → 4-0
Charo Esquiva Banuls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Charo Esquiva Banuls
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Charo Esquiva Banuls
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Charo Esquiva Banuls
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Charo Esquiva Banuls
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Charo Esquiva Banuls
3-1 → 3-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Charo Esquiva Banuls
2-0 → 2-1
Charo Esquiva Banuls
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Vittoria Paganetti vs Alice Tubello ore 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Alice Tubello
0
6
3
Vittoria Paganetti•
0
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alice Tubello
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
2-0 → 3-0
Vittoria Paganetti
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vittoria Paganetti
15-0
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Alice Tubello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Vittoria Paganetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Alice Tubello
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Vittoria Paganetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jennifer Ruggeri vs [4] Anastasiia Sobolieva ore 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri
7
5
6
Anastasiia Sobolieva
6
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jennifer Ruggeri
5-0 → 6-0
Anastasiia Sobolieva
4-0 → 5-0
Jennifer Ruggeri
3-0 → 4-0
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Jennifer Ruggeri
1-0 → 2-0
Anastasiia Sobolieva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Jennifer Ruggeri
4-5 → 5-5
Anastasiia Sobolieva
4-4 → 4-5
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jennifer Ruggeri
0-1 → 1-1
Anastasiia Sobolieva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-0*
5-0*
5-1*
5-2*
5-3*
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
Anastasiia Sobolieva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Anastasiia Sobolieva
5-2 → 5-3
Jennifer Ruggeri
4-2 → 5-2
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jennifer Ruggeri
3-1 → 4-1
Anastasiia Sobolieva
2-1 → 3-1
Jennifer Ruggeri
1-1 → 2-1
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Jennifer Ruggeri
0-0 → 0-1
Alessandra Mazzola vs Gabriela Ce ore 10:00
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-15T00:00:00Z
Gabriela Ce
2
0
Alessandra Mazzola
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandra Mazzola
0-5 → 0-6
Alessandra Mazzola
0-3 → 0-4
Gabriela Ce
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Gabriela Ce
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandra Mazzola
2-5 → 2-6
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Gabriela Ce
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Gabriela Ce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alessandra Mazzola
0-1 → 0-2
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[3] Arianna Zucchini
vs Matilde Mariani Non prima delle 10:30
ITF W15 Monastir - 2026-03-15T00:00:00Z
Arianna Zucchini•
15
4
4
Matilde Mariani
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Matilde Mariani
40-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Arianna Zucchini
4-3 → 4-4
Matilde Mariani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Arianna Zucchini
15-0
15-15
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
Matilde Mariani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Arianna Zucchini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Arianna Zucchini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianna Zucchini
4-5 → 4-6
Arianna Zucchini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Arianna Zucchini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Arianna Zucchini
3-0 → 3-1
Matilde Mariani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
W15 Le Havre 15000 – Quarter-final
[4] Enola Chiesa
vs [7] Sarah Iliev ore 11:00
ITF W15 Le Havre - 2026-03-15T00:00:00Z
Sarah Iliev
30
4
1
Enola Chiesa•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Enola Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
Enola Chiesa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Sarah Iliev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Enola Chiesa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Sarah Iliev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Sarah Iliev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Enola Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
6 commenti
Derby in semifinale Pigato-Ruggeri, le nostre migliori speranze.
Mazzola in gran spolvero.
Ottima vittoria enola
Benissimo SVR e la mazzola
Da qualche mese, lo allena Filippo baldi.
Vasami non tiene una risposta in campo. Chi lo allena?
Molto bene SVR e Pecci in Egitto, speriamo bene per Vasami