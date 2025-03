Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 25 Marzo 2025. In campo Musetti vs Djokovic, Berrettini vs De Minaur e Paolini vs Linette

Stadium – ore 17:00

Gael Monfils vs Sebastian Korda

Magda Linette vs Jasmine Paolini (Non prima 19:00)

Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng (Non prima 00:00)

Alexander Zverev vs Arthur Fils (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Grigor Dimitrov vs Brandon Nakashima

Casper Ruud vs Francisco Cerundolo

Taylor Fritz vs Adam Walton

Alex de Minaur vs Matteo Berrettini (Non prima 21:00)

Tomas Machac vs Jakub Mensik (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Cristina Bucsa / Miyu Kato vs Elise Mertens / Shuai Zhang

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Caroline Dolehide / Storm Hunter

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Harri Heliovaara / Henry Patten (Non prima 19:00)