Miami Open: Korda supera Tsitsipas, Dimitrov raggiunge le 100 vittorie nei Masters 1000 (Video)

Sebastian Korda ha sfruttato il vantaggio di giocare in casa per ottenere la sua prima vittoria contro un Top 10 nel 2025, superando domenica Stefanos Tsitsipas al Miami Open.

Il 24enne americano ha sconfitto il numero 10 del mondo con il punteggio di 7-6(4), 6-3, guadagnandosi un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 della Florida. Nonostante abbia lasciato sfuggire un vantaggio di 5-3 nel primo set, Korda è rimasto solido conquistando un trionfo in 95 minuti che migliora il suo bilancio a Miami a 9-3.

“È fantastico. Sono nato in Florida. Tutta la mia famiglia è qui. È davvero divertente giocare in questo torneo e ottenere la mia prima vittoria contro un Top 10 dell’anno,” ha dichiarato Korda. “Ho cercato di servire bene, di venire a rete quando potevo, e sono semplicemente soddisfatto della mia prestazione oggi.”

Già quarto-finalista all’Hard Rock Stadium nel 2021, Korda affronterà nel prossimo turno Gael Monfils o Jaume Munar mentre punta a eguagliare quel risultato quest’anno. La testa di serie numero 24 ha ora un bilancio complessivo di 9-18 contro avversari provenienti dalla Top 10 del ranking PIF ATP.

Dimitrov raggiunge traguardo storico

In precedenza, Grigor Dimitrov ha evocato altra magia a Miami per raggiungere un importante traguardo nei tornei Masters 1000. Il finalista dell’edizione 2024 ha lottato duramente per un successo per 6-7(3), 6-4, 7-5 contro Karen Khachanov in una partita ricca di scambi ad alta intensità dalla linea di fondo.

È stato però Dimitrov a penetrare più frequentemente nella difesa dell’avversario, completando la sua vittoria al terzo turno con 46 vincenti contro i 23 di Khachanov.

Con questo successo, ottenuto dopo due ore e 38 minuti, Dimitrov è diventato il quarto giocatore in attività a registrare 100 vittorie su cemento nei Masters 1000, dopo Novak Djokovic (271 vittorie), Gael Monfils (108) e Stan Wawrinka (100).

“È fantastico. L’anno scorso credo di aver raggiunto le 100 vittorie indoor, ora questo,” ha commentato Dimitrov. “È bellissimo ogni volta che raggiungi un tale traguardo. Quando sento di essere ancora in grado di competere, di fare ciò che faccio in campo, tutto il resto arriva come un plus. Questo è solo un altro plus nel curriculum. Non do nulla per scontato, soprattutto quando sono ancora in grado di competere contro i ragazzi più giovani e sentire amore per il gioco.”

Dimitrov ha vinto il 92% (24/26) dei punti a rete contro Khachanov, secondo le statistiche, migliorando a 5-1 nei confronti diretti tra i due. Un risultato che rafforza le speranze del bulgaro di rimanere tra i primi 20 giocatori dopo Miami. Con i punti da finalista da difendere dell’anno scorso, attualmente è sceso di cinque posizioni al numero 20 nell’ATP Live Ranking. Dimitrov affronterà la testa di serie numero 31 Brandon Nakashima o David Goffin nel prossimo turno in Florida.

“Ci conosciamo molto bene, ci alleniamo spesso insieme, quindi non c’erano davvero segreti per vincere questa partita,” ha detto Dimitrov riguardo alla vittoria contro Khachanov. “Alla fine, si è ridotto a pochi punti. Anche nel primo set, credo di aver vinto più punti di lui e ho comunque perso il set, quindi dovevo rimanere fedele al mio gioco. Sento di star giocando bene, ma penso di poter alzare ancora il mio livello e sto ancora cercando quel ritmo… Credo ancora di poter giocare un tennis migliore.”





Francesco Paolo Villarico