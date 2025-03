La stesura del manto sui campi del Miami Open (video)

Il campione in carica, Jannik Sinner, non potrà difendere il titolo

In questi giorni impazza sul web e non solo la discussione sulla velocità e consistenza dei campi di Indian Wells. Più lenti? Più rapidi? Rimbalzo troppo alto o irregolare? Molto dipende anche dalle sensazioni dei giocatori, ma in generale è curioso vedere come vengono preparate e stese le resine che ricoprono i campi, diventando la superficie di gioco. A pochi giorni dall’avvio, la pagina social del Miami Open mostra una clip video con la preparazione dei campi che ospiteranno il secondo Masters 1000 del 2025. Anche a Miami i campi, come a Indian Wells, sono preparati dalla azienda Laykold.

Il Masters 1000 di Miami scatterà il prossimo 19 marzo, presso l’impianto dell’Hard Rock Stadium, dove nell’autunno – inverno giocano di leggendari Miami Dolphins di football americano. La prima edizione del torneo nella nuova location si svolse nel 2019, con vittoria di Roger Federer. Nel 2020 il torneo non si svolse per il Covid-19, quindi hanno vinto Hurkacz, Alcaraz, Medvedev e lo scorso anno Jannik Sinner, che come noto quest’anno non potrà difendere il titolo.

