Bronzetti domina il derby con Cocciaretto: è semifinale a Cluj

Lucia Bronzetti approda in semifinale al WTA 250 di Cluj-Napoca dopo una vittoria netta su Elisabetta Cocciaretto nel derby italiano dei quarti di finale. Un 6-1 6-4 che racconta perfettamente la superiorità mostrata dalla romagnola nell’arco dell’intero incontro.

Sin dall’avvio, Bronzetti ha imposto il suo ritmo con un parziale di otto punti a uno che l’ha portata sul 2-0. La marchigiana è riuscita a sbloccarsi solo nel quarto game, ma la sua avversaria ha continuato a dominare, chiudendo il primo set in appena ventotto minuti con un perentorio 6-1.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione iniziale, con Bronzetti che ha ottenuto subito due break nei primi tre game andando avanti per 4 a 0. Cocciaretto ha tentato una reazione d’orgoglio nel finale, annullando un match point nel settimo game e recuperando fino al 5-4, ma la romagnola è stata impeccabile nel momento decisivo, chiudendo l’incontro al secondo match point con una brillante discesa a rete.

Le statistiche hanno evidenziato la netta supremazia di Bronzetti in ogni fondamentale, in particolare nel servizio, dove ha concesso una sola palla break in tutto l’incontro, mostrando anche una maggiore incisività nei colpi da fondo campo.

In semifinale Bronzetti affronterà la ceca Katerina Siniakova, che ha superato la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-3 7-6(9-7) in un match durato oltre due ore.

WTA Cluj-Napoca Elisabetta Cocciaretto [7] Elisabetta Cocciaretto [7] 0 1 4 0 Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi