Australian Open: Lorenzo Sonego vincente, primi quarti Slam in carriera

Splendida vittoria per Lorenzo Sonego che batte in quattro set l’americano Learner Tien (6-3 6-2 3-6 6-1), e si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale di un torneo dello Slam. Sesto italiano in Australia dopo Giorgio de Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957), Cristiano Caratti (1991), Matteo Berrettini (2022) e Jannik Sinner e ventunesimo in assoluto nella storia degli Slam.

Non era una partita facile perché Tien, giovane prodigio del tennis a stelle e strisce, una specie di Chang mancino, aveva eliminato al secondo turno Daniil Medvedev testa di serie numero cinque e sembrava non voler arrestare la sua corsa. Sonego dopo il vincitore della NextGen 2024 (Fonseca), si trovava a fare l’esame tennistico anche al finalista della stessa edizione. Learner Tien, tennista precoce, figlio di due cinesi di origine vietnamita emigrati negli States, che a soli sedici anni aveva vinto i campionati juniores USA nel 2022 e si era guadagnato una wild card per gli US Open. Oggi però Tien ha trovato sulla sua strada un Sonego ingiocabile specialmente al servizio. Il torinese ha messo a segno venti ace contro due doppi falli e 58 vincenti a fronte di 34 errori non forzati, Percentuali stellari, ottenute specialmente con il dritto a sventaglio che ha sempre messo Tien in difficoltà.

Sonego ha tenuto un ritmo elevatissimo sin dal primo set, regolato con un break in apertura, e mantenuto senza problemi. Tien non era nelle migliori condizioni. Dopo 16 ore passate in campo tra qualificazioni ed i primi tre turni si era presentato con gli adduttori abbondantemente fasciati forse non la condizione migliore per rincorrere le accelerazioni del torinese.

Perfetto anche il secondo set per Sonego. Quattordici vincenti, ottimi dritto e servizio, scelte tattiche impeccabili. Unico passaggio a vuoto per Lorenzo la terza frazione. Tien chiamava il medical time out, veniva massaggiato steso sul cemento della John Cain Arena e l’azzurro si deconcentrava. Passaggio a vuoto in apertura di set, break per Tien che conquista il set. nel momento in cui sembrava in maggiore difficoltà.

Il purtroppo spinge il giocatore a stelle e strisce, ma il pendolo resta dalla parte dell’azzurro. Sonego ritrova la concentrazione e Tien paga lo sforzo del set appena concluso. In campo c’è un solo giocatore. Lorenzo affonda dritto, servizio, volée ed annienta la volontà di Tien. Quarti di finale per la prima volta in carriera aspettando Ben Shelton.

Il tennis azzurro qualifica per la seconda due giocatori (Sinner il secondo) per i quarti di uno Slam dopo Sinner e Berrettini sempre qui in Australia nel 2022. Lorenzo sembra, con coach Colangelo aver fatto un salto di qualità e ritrovato la continuità che l’aveva portato al suo best alla posizione numero 21. Sia contro Shelton che Monfils i precedenti dicono una vittoria per parte. Per il Sonego visto oggi niente è impossibile. Il sogno non è ancora finito.

La cronaca

Primo set

Sonego al servizio, Spinge da fondo Tien che da mancino gioca un po’ alla Nadal. Gancio incrociato e poi dritto lungolinea. Trenta pari. Molto attento Sonego che chiude a rete: 1-0. Serve Tien che gioca con entrambi gli adduttori fasciati Inizia bene Sonego sul servizio di Tien 0-40 tre palle break. Doppio fallo Break Sonego. 2-0.

Sonego scende a rete, ma sbaglia lo schiaffo al volo. 15-30. Ace. Bene la prima. Break confermato: 3-0. Muove il tabellino Tien 3-1. Serve bene Sonego che muove Tien, 40-15 e si tiene il break 4-1. Tien serve ed entra nel match 2-4. Sonego al servizio non commetti errori e comanda gli scambi. Concentrato molto bene 5-2.

Tien per restare nel set. Due slice ad uscire a sinistra 3-5. Momento della verità per Sonego. Spettacolare dritto a uscire del torinese. Pessima smorzata di Lorenzo 15-30 momento critico. Passante Tien due palle break per l’americano. Servizio vincente per la prima ed anche per la seconda. Bravo Sonego. Ace al centro. Set point. Aggressivo in risposta Tien rovescio fuori di Sonego. Servizio e volèe arriva il secondo set point. Ancora una seconda su cui Tien risponde profondo Annullato. Entra ancora la prima da destra. Set point numero tre. Ancora una seconda e Tien annulla. Ace e quarto set point. Prima sul dritto di Tien che fa il punto. Servizio vincente da destra Quinta palla set. In corridoio il dritto di Tien, primo set Sonego 6-4.

Secondo set

Inizia Tien che è entrato in partita 1-0. Serve Sonego, ace numero 6 al centro. Altro due ace, gioco a zero: 1-1. Doppio fallo Tien e dritto vincente dell’azzurro. Terzo doppio fallo. Tre palle break per Sonego. Ancora un doppio fallo. Tre nello stesso gioco. Break Sonego 1-2.

Sonego a rete e chiude 30-0. Ottime scelte tattiche del torinese fino qui impeccabile. Comanda con il dritto l’azzurro. Gioco a zero. Break confermato 1-3. Momento delicato per Tien. Parità. Passante di Tien deviato dal nastro, si avvicina l’americano 2-3.

Alla battuta Sonego. Servizio e dritto 15-0. Ace. Risponde bene Tien. Si va ai vantaggi. Da destra lo slice di Lorenzo da fastidio a Tien. Break consolidato 2-4. Solido al servizio Tien, ma Sonego fa male con il dritto 30 pari. Palla break Sonego. Sbaglia a rete Tien. Doppio break 2-5. Fisio in campo. Speriamo che non spezzi il ritmo di Sonego che serve per il set. Due combinazioni servizio dritto per il torinese e due set point a favore. Ace numero dieci e secondo set Sonego 6-2.

Terzo set

Bene al servizio Tien gioco a zero: 1-0. Aggressivo in risposta Tien Sonego sotto 0-30. Passante Tien e tre palle break per Learner. Ace numero 11 per la prima. Dritto fuori. Break Tien che passa a condurre 2-0. Altro gioco a zero per l’americano che mette a segno un parziale di 12 punti a d uno: 3-0.

Tiene il servizio Sonego che muove il punteggio 1-3. Gioca rilassato Tien, che scende a rete e chiude con lo smash. Doppio fallo, avanti Lorenzo 15-30. Fa male con il dritto Sonego palla break. Stecca Lorenzo parità. Ditto vincente del torinese, palla break numero due. Prima vincente annulla Tien. Ancora un dritto vincente quarta palla break che Tien annulla con il servizio da sinistra. Due prime e break confermato per Tien. 4-1.

Controlla il servizio Sonego che mette a segno l’ace numero quattordici: 2-4. Serve Tien, Sonego scende a rete 30 pari. Bene con la prima l’americano break consolidato 5-2. Due ace e gioco a zero per Sonego. Serve per il set Tien. Palla corta dell’americano, risposta fuori di Lorenzo che tiene lo scambio 30 pari. Accelera Tien che guadagna un set point. Dritto fuori di Sonego. Set a Learner Tien 6-3.

Quarto set

Sonego al servizio. Aggressivo Lorenzo a rete 15-0. Splendido pallonetto di Sonego. Gioco a zero: 1-0. Serve Tien Bene Sonego che va avanti 30-15. Mette fuori il rovescio Tien, Due palle break per Sonego. Dritto vincente: break. Sonego avanti 2-0.

Servizio e dritto per il torinese. Tien fermo sulle gambe, ace e gioco a zero. Break confermato 3-0. Questa volta è Sonego che infila una serie di 12 punti a zero. Continuare così. Fa male on il dritto Lorenzo, oggi il colpo decisivo. Di nuovo avanti sul servizio di Tien 30-15. Risposta profonda di Sonego. Palla per il doppio break. Palla break numero due. Ace. Tiene il servizio Tien 3-1.

Inizia con l’ace numero 18 Lorenzo che aggiunge un servizio vincente. Nuovo gioco a zero Si consolida il vantaggio 4-1. Non tiene più fisicamente che concede il secondo break, Serve per il match Sonego. Ace numero diciannove per il torinese. In rete il dritto di Tien. Ace numero venti e due match point. Rovescio in rete Gioco partita incontro Sonego 6-1.





Enrico Milani

