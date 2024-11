Nadal parla da Malaga: “Se negli allenamenti non mi sentirò in grado di vincere in singolare, sarò il primo a non voler giocare”

Rafael Nadal si sta allenando con la solita intensità e determinazione a Malaga in vista della Final 8 di Davis Cup, ma ancora non è affatto sicuro di poter e voler giocare in singolare per la Spagna, tanto da aver parlato in modo franco al capitano David Ferrer: gioco solo se penso di poter vincere, altrimenti farò il tifo per i compagni dalla panchina. Con la sua solita schiettezza il campione di Manacor si è aperto alla stampa presente a Malaga, esprimendo il suo desiderio ma competere ancora, ma la squadra viene prima di tutto. Riportiamo i passaggi più importanti del discorso di Rafa, all’ultimo evento Pro in carriera.

“La mia prima grande soddisfazione da tennista professionista è stata la Coppa Davis del 2004” racconta Nadal, sottolineando l’importanza che sempre la nazionale ha avuto per lui. “Per quanto mi riguarda, dobbiamo vedere come mi sentirò in questi giorni in allenamento. Se non mi sentirò pronto, se sento di non avere una possibilità di vincere in singolare, sarò il primo a non voler giocare”.

“Se non mi vedo pronto, sono il primo a parlare con il capitano. Ho già detto più volte a Ferrer di non considerare il fatto che questa sarà la mia ultima settimana da professionista, non dovrà prendere alcuna decisione in base a questo”.

“Ho parlato con Ferrer e mi ha detto che contava su di me” continua Rafaa. “Gli ho detto che mi sarei preparato al meglio e poi avremmo visto come andavano le cose qua a Malaga. Penso di aver potuto fare più o meno una buona preparazione, ecco perché sono qui. Non gareggio da un po’ e la realtà è che voglio vivere questa settimana, non importa come andrò.”

“Non posso chiedere di più. Sono più che grato e soddisfatto di tutto quello che mi è successo in questi anni. Quello che ovviamente mi piacerebbe è che la squadra faccia bene e abbia la possibilità di vincere un’altra Coppa Davis, sia giocando che facendo il tifo dalla panchina. Sono qui per vivere questa settimana con speranza e poi vedremo cosa succederà”

Non manca molto alla decisione finale di Nadal: infatti la Spagna esordirà contro l’Olanda il 19 novembre. La squadra iberica è composta da Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño e Marcel Granollers, oltre a Rafa.

