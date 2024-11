Zverev perfetto, supera Ruud in due set ed è quasi in semifinale alle ATP Finals

Con una grande prestazione, di qualità e sostanza, Alexander Zverev supera in due set Casper Ruud (7-6(3) 6-3 lo score) e si avvicina alle semifinali delle Nitto ATP Finals 2024 (gli basterà vincere un set nel prossimo incontro per la certezza). La partita è stata molto equilibrata, come dimostra il solo break ottenuto dal tedesco sul 4-3 del secondo parziale, dopo aver dominato il tiebreak del primo set, giocato anch’esso in modo impeccabile. Zverev ha servito con numeri eccellenti, pochi errori nonostante la grande spinta e ha meritato il successo, visto la sua attitudine più propositiva in campo. Ha convinto in particolare quanto Zverev sia stato dinamico per tutta la durata dell’incontro: poche o quasi nulle le fasi nelle quali ha aspettato la palla o si è affidato a un colpo interlocutorio non propedeutico all’offesa. Più discese a rete, più aperture di campo, ha convinto e giocato una partita di grande livello.

Anche Ruud è stato autore di una prestazione molto buona, ha condotto i suoi game di servizio con molte prime palle in campo e comandando lo scambio col diritto, potente e continuo, ma nei momenti decisivi – il tiebreak in particolare – è andato sotto alla maggior qualità del rivale. Per decidere il secondo qualificato del gruppo Newcombe è necessario attendere l’esito degli ultimi incontri, previsti venerdì: Ruud vs. Rublev, e Alcaraz vs. Zverev.

Il primo set è dominato dai giocatori al servizio. Ruud molto solido col diritto in spinta, davvero in gran spolvero questa settimana, mentre Zverev cerca qualche variazione e discesa a rete in più. Il norvegese si porta sul 5-4 con ben tre turni di servizio vinti a zero, ottima la sua prima palla e come aggredisce il colpo successivo. Quindi in risposta è rapido nel bloccare il colpo, avanzare sul campo e chiudere col diritto. Si ritrova avanti 15-30, a due punti dal set. Zverev proprio il quel momento vince la partita: è costretto a chiedere il massimo al servizio (tira una bordata sulla riga a 224 km/h) e si porta 5 pari, uno slancio che lo porta ad alzare al massimo il suo livello. Il set va al tiebreak e Zverev scappa subito avanti di un mini-break, ben consolidato con una splendida difesa della rete. Perfetto Zverev nel passare da difesa ad attacco sul 3 punti a 1, scendere a rete e chiudere con un tocco sicuro, al termine di uno scambio da 20 colpi. Il tedesco chiude il tiebreak per 7 punti a 3, giocato da campione, più deciso e offensivo del norvegese. In tutto il primo set, solo due punti persi da Alexander con la prima di servizio in gioco, e 21 punti vincenti.

In avvio di secondo set Ruud cerca di arginare il momento eccellente di Zverev, ma fa sempre più fatica nello scambio, e solo quando il servizio lo sostiene riesce a tenere testa al tedesco. Anche sulla diagonale di diritto Sasha trova profondità e Casper fa meno vincenti rispetto al primo set. Di break, o solo palle break, nemmeno l’ombra fino al 4-3 Zverev. Ruud sbaglia malamente un diritto d’attacco e si ritrova sotto 0-30, poi 15-40 con un altro colpo out. Ecco le due prime chance di break. Zverev strappa subito il break con il terzo errore col diritto del game di Ruud, passaggio a vuoto che paga con la sconfitta. Alexander serve sul 5-3 e chiude l’incontro a zero, con un altro turno di battuta ineccepibile. Questo Zverev sembra il più in forma di tutti i giocatori ammirati a Torino finora. Solo se perdesse in due set da Alcaraz, e Ruud battesse in due set Rublev, allora si andrebbe a contare i game per stabilire chi passera in semifinale del terzetto.

Da Torino, Marco Mazzoni

[2] Alexander Zverev vs [6] Casper Ruud



ATP Nitto ATP Finals Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 7 6 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 6 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 ace 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1