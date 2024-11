Successo per Golubic e Shnaider a Jiujiang e Hong Kong

Trionfo a sorpresa di Golubic a Jiujiang

Viktorija Golubic, numero 168 del mondo, ha conquistato il WTA Jiujiang 2024 superando in finale Rebecca Sramkova (n.53) con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e 52 minuti di gioco. Per la svizzera 32enne si tratta del primo titolo dal successo a Gstaad nel 2016, e il primo in carriera sul cemento. La finale è stata caratterizzata da un secondo set molto combattuto, dove entrambe le giocatrici hanno dato il massimo.

WTA Jiujiang Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 6 7 0 Rebecca Sramkova [2] Rebecca Sramkova [2] 0 3 5 0 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A Hong Kong, invece, Diana Shnaider ha completato una settimana perfetta conquistando il titolo con una prestazione dominante. La russa, numero 14 del mondo, ha superato Katie Boulter con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e 12 minuti, senza concedere nemmeno una palla break all’avversaria.

Per Shnaider si tratta del quarto titolo in carriera, tutti conquistati in questo 2024, un successo che le permetterà di salire al numero 12 del ranking mondiale.

WTA Hong Kong 250 Diana Shnaider [1] • Diana Shnaider [1] 0 6 6 0 Katie Boulter [2] Katie Boulter [2] 0 1 2 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi