L’Itf Combined Forte Village entra nel vivo

Saranno lo spagnolo Daniel Rincon (testa di serie numero 4) e il qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero a giocarsi il titolo maschile del sesto e ultimo degli Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

L’iberico ha battuto 3-6, 6-2, 6-1 Pol Martin Tiffon (numero 5 del seeding) nel derby spagnolo, mentre il 16enne teutonico continua a sorprendere e stavolta ha eliminato 6-4, 6-2 la testa di serie numero 2, il davisman austriaco Lukas Neymayer.

Nel torneo femminile, due italiane volano in semifinale: la testa di serie numero 5 Nicole Fossa Huergo (6-0, 6-2 all’ellenica Sapfo Sakellaridi, numero 4) e la wild card Camilla Zanolini (6-3, 6-4 nel derby tricolore contro Samira De Stefano). Domani, Fossa Huergo affronterà la bulgara Rositsa Dencheva (che ha eliminato 6-3, 6-0 Federica Urgesi), mentre per Zanolini c’è la spagnola Carlotta Martinez Cirez, numero 3 del tabellone.

Vittoria italiana nel doppio maschile, con Simone Agostini e Gianluca Cadenasso che l’hanno spuntata 3-6, 6-3, 10-3 su Giorgio Ricca e Augusto Virgili. Nella finale femminile, Federica Urgesi e la romena Andreea Prisacariu (tesserata per il vicino Tc Cagliari) sono state sconfitte 6-3, 6-4 da Sakellaridis e dalla svedese Lisa Zaar.