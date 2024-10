Primi match per l’ultimo Itf Combined Forte Village del 2024

Cinque italiani accedono al secondo turno del tabellone maschile del sesto e ultimo degli Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Sono Gabriele Piraino (che ha incassato il ritiro del qualificato cileno Benjamin Torrealba quando era già in vantaggio 2-6, 7-5, 3-1), Franco Agamenone (che ha eliminato la testa di serie numero 8 Alexander Weis 7-6, 5-7, 6-3 in 3 ore e 5′ di gioco), Edoardo Lavagno (6-2, 6-1 sulla wild card Mariano Tammaro) e le wild card Gianluca Cadenasso (doppio 6-1 sulla wild card Paolo Schiavone) e Iannis Miletich (6-7, 7-6, 6-4 sul lucky loser Denis Spiridon in 3h14′)

Salutano invece il torneo la testa di serie numero 3 Lorenzo Giustino (6-3, 6-4 dal qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero), Gabriele Vulpitta (6-0, 7-6 dal polacco Daniel Michalski, numero 7 del tabellone) e i qualificati Nicolò Toffanin (doppio 6-4 dal bulgaro Yanaki Milev), Gabriele Maria Noce (6-1, 6-2 dallo spagnolo Pol Martin Tiffon, numero 5 del seeding), Alessandro Spadola (6-4, 6-4 da un’altra testa di serie iberica, il numero 5 Daniel Rincon), Pietro Marino (doppio tiebreak perso 7-4, 7-5 contro il ceco Martin Krumich) e Niccolò Dessì (6-2, 6-1 da Lukas Neumayer).

Nel femminile, si qualificano Vittoria Paganetti (7-6, 2-6, 10-7 su Camilla Gennaro), Martina Spigarelli (6-2, 2-6, 10-6 su Gloria Ceschi), Enola Chiesa (6-3, 6-4 su Sara Milanese), Denise Valente (6-3, 6-4 su Giulia Alessia Monteleone) e Lavinia Luciano (che non concede giochi a Sofia Del Balzo Ruiti). Sconfitta 7-5, 6-0 per Caterina Novello opposta alla romena Maria Toma.

Nel tabellone principale, Samira De Stefano elimina 7-5, 6-3 la testa di serie numero 6 Beatrice Ricci. Ottimo esordio anche per la wild card Camilla Zanolini, che regola 6-1, 6-2 l’argentina Carla Markus. Saluta il torneo la numero 7 del seeding Tatiana Pieri (4-6, 6-1, 6-2 dalla romena Georgia Craciun).

La sfida tra la numero 8 Silvia Ambrosio e l’ungherese Amarissa Toth è stata sospesa per oscurità sul 2-0 per la magiara nel set decisivo.