ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone Principale. Derby tra Berrettini e Darderi. Al via anche Lorenzo Sonego

ATP 250 Stoccolma – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Andrey Rublev vs Bye

(WC) Leo Borg vs Alexandre Muller

Alejandro Davidovich Fokina vs Qualifier

(WC) Stan Wawrinka vs (6) Brandon Nakashima

(4) Tommy Paul vs Bye

Pedro Martinez vs Qualifier

Cameron Norrie vs Miomir Kecmanovic

(WC) Elias Ymer vs (5) Nicolas Jarry

(8) Luciano Darderi vs Matteo Berrettini

Aleksandar Kovacevic vs (PR) Dominic Stricker

Quentin Halys vs Sumit Nagal

Bye vs (3) Grigor Dimitrov

(7) Tallon Griekspoor vs Pavel Kotov

Corentin Moutet vs Qualifier

Qualifier vs Lorenzo Sonego

Bye vs (2) Casper Ruud