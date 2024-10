Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan

Jasmine Paolini continua la sua impressionante corsa al WTA 1000 di Wuhan 2024, raggiungendo i quarti di finale con una prestazione dominante. L’azzurra ha superato la tennista russa Erika Andreeva con un convincente 6-3 6-2 in soli 72 minuti di gioco.

La Paolini, testa di serie numero 3 del torneo e attualmente numero 6 del ranking WTA, ha dimostrato fin dall’inizio la sua superiorità tecnica e tattica. L’italiana ha messo in campo un tennis aggressivo e preciso, che non ha lasciato scampo alla sua avversaria.

Il primo set ha visto la Paolini partire a razzo, portandosi rapidamente sul 4-0 grazie a due break consecutivi. Nonostante un leggero calo di concentrazione che ha permesso ad Andreeva di recuperare un break, la toscana ha mantenuto il controllo, chiudendo il set 6-3.

Nel secondo parziale, la storia non è cambiata. Paolini ha continuato a dettare il ritmo, breakkando immediatamente l’avversaria e consolidando il vantaggio fino al 4-1. Da lì, la partita è stata in discesa per l’azzurra, che ha chiuso set e match con un perentorio 6-2.

Questa vittoria è particolarmente significativa considerando che Erika Andreeva aveva impressionato nel turno precedente, sconfiggendo la sorella minore Mirra, numero 19 del mondo e semifinalista al Roland Garros. Tuttavia, contro Paolini, la russa non è riuscita a replicare quella prestazione.

La tennista italiana ha mostrato una notevole solidità al servizio, concedendo pochissimo, e ha variato efficacemente il gioco, trovando soluzioni intelligenti per superare la difesa dell’avversaria. La sua capacità di mettere costantemente sotto pressione Andreeva è stata la chiave del successo.

Ora, Jasmine Paolini attende ai quarti di finale la beniamina di casa Zheng Qinwen.

WTA Wuhan Erika Andreeva Erika Andreeva 0 3 2 0 Jasmine Paolini [3] • Jasmine Paolini [3] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi