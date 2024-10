ITF Cornella e Bratislava: I Main Draw

ITF CORNELLA DE LLOBREGATT(Esp 100k cemento outdoor)

[1] Nuria Parrizas-diaz vs Lucia Cortez llorca

Cagla Buyukakcay vs Petra Marcinko

Lia Karatancheva vs Polina Kudermetova

Lavinia Tanasie vs [7] Rebeka Masarova

[4] Olga Danilovic vs Despina Papamichail

Ane Mintegi del olmo vs Dalma Galfi

Darja Semenistaja vs Kaitlin Quevedo

Guiomar Maristany zuleta de reales vs [6] Anna Karolina Schmiedlova

[8] Daria Snigur vs Alina Charaeva

Victoria Jimenez kasintseva vs Ann Li

Maria Jose Portillo ramirez vs Maria Timofeeva

Nina Stojanovic vs [3] Maria Lourdes Carle

[5] Sonay Kartal vs Marina Bassols ribera

Jil Teichmann vs Andrea Lazaro garcia

Neus Torner sensano vs Francisca Jorge

Oksana Selekhmeteva vs [2] Arantxa Rus

[1] Oceane Dodinvs TBDBerfu Cengizvs Isabella ShinikovaCeline Naefvs Natalia KrockovaNina Vargovavs [8] Anastasiia Sobolieva

[4] Anastasia Zakharova vs TBD

Mia Pohankova vs Valentina Ryser

TBD vs TBD

Mariam Bolkvadze vs [6] Elena Pridankina

[5] Antonia Ruzic vs Lina Gjorcheska

Amarni Banks vs TBD

Martyna Kubka vs TBD

Patricia Maria Tig vs [3] Elsa Jacquemot

[7] Julia Avdeeva vs Barbora Palicova

Aneta Kucmova vs Renata Jamrichova

Nastasja Schunk vs TBD

[2] Chloe Paquet vs TBD