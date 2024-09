Combined Beijing e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio di giornata: Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali dell’ATP Pechino 2024

Carlos Alcaraz, attualmente numero tre del mondo, ha battuto Karen Khachanov nei quarti di finale dell’ATP Pechino 2024 con il punteggio di 7-5, 6-2 in 1 ora e 36 minuti di gioco.

Il primo set è stato equilibrato, con diverse opportunità per Khachanov. Alcaraz è riuscito a breakkare l’avversario nel momento decisivo, aggiudicandosi il parziale per 7-5. Nel secondo set, lo spagnolo ha preso il controllo del match, dominando con il suo tennis e chiudendo 6-2.

Nonostante un inizio cauto e un pubblico scarso, Alcaraz ha mostrato la sua superiorità, specialmente nella seconda parte dell’incontro. Il suo gioco aggressivo e vario, caratterizzato da discese a rete, drop shot e risposte aggressive, ha messo in difficoltà Khachanov.

In conferenza stampa, Alcaraz ha commentato la sua prestazione, sottolineando l’importanza di mantenere la pressione sull’avversario in ogni punto. Ha inoltre parlato del suo approccio offensivo al gioco, affermando di sentirsi sicuro nel tentare colpi aggressivi.

In semifinale, Alcaraz affronterà Daniil Medvedev. Lo spagnolo ha riconosciuto la difficoltà della sfida, ricordando i lunghi e intensi incontri giocati contro il russo nelle ultime stagioni.

Alcaraz continua a mostrare un ottimo stato di forma nel torneo di Pechino, confermando la sua crescita e la sua mentalità offensiva.

