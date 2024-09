Berrettini punta in alto: “Ritrovata la gioia di giocare, ora l’obiettivo è l’Australian Open. La competizione tra di noi fa bene”

Matteo Berrettini è ansioso di tradurre le sue sensazioni in risultati e, finora, sta procedendo sulla buona strada. L’italiano ha avuto una stagione altalenante, anche se trae molto ottimismo da un anno in cui è riuscito a conquistare ben tre titoli. Lasciandosi alle spalle un 2023 da dimenticare, Berrettini è determinato a fare bene in quest’ultima parte della stagione, con il tour asiatico come principale palcoscenico. Ha già ottenuto la sua prima vittoria all’ATP di Tokyo e ora cercherà di raggiungere i quarti di finale contro Arthur Fils, che ha sconfitto la testa di serie numero uno, Taylor Fritz.

Questa sarà una grande opportunità per l’italiano di progredire in un torneo che non solo lo preparerà per il Masters 1000 di Shanghai, ma che, in caso di vittoria, potrebbe aggiungere al suo ranking 500 punti molto preziosi in vista di uno degli obiettivi più ambiziosi: essere testa di serie agli Australian Open 2025. Attualmente occupa la 45ª posizione in classifica, quindi dovrà dare il massimo se vuole essere tra i primi 32 e arrivare al primo Grande Slam dell’anno con dei vantaggi.

“Ci sono molte ragioni che giustificano una stagione finora positiva per me. La prima è il lavoro svolto con il mio team che mi ha permesso di ritrovare la gioia e l’emozione di giocare a tennis. Questi sono i due segreti di questi mesi, prima non riuscivo a divertirmi quando ero in campo e per questo ora riesco a farlo così bene”, ha confessato Berrettini in conferenza stampa dopo la sua prima vittoria a Tokyo contro Botic van de Zandschulp, come riportato da Supertennis. Senza dubbio, questa riconnessione con il tennis lo ha portato a migliorare rispetto all’anno scorso e a partecipare alla fase a gironi della Coppa Davis svoltasi a settembre.

La Coppa Davis, un obiettivo chiaro

Tre partite e tre vittorie del romano a Bologna lo hanno riempito di motivazione per il resto della stagione e, sebbene non sia stato convocato per la fase finale che si terrà a Malaga, tutto può ancora succedere. Ciò che è chiaro è che il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro e Berrettini vuole farne parte. “Questo è senza dubbio il miglior momento per il tennis italiano. Abbiamo il miglior giocatore del mondo nel circuito maschile e una top 5 nella WTA. L’anno scorso abbiamo giocato la finale della Billie Jean King Cup e vinto la Coppa Davis, Jannik ha vinto due Slam.”

“È fantastico per il tennis, per il pubblico in generale e per me in particolare perché sono risultati che mi hanno dato molta energia per tornare a giocare. Spero di poter far parte di nuovo della squadra perché giocare in Davis è sempre un onore. Non sarà facile, abbiamo una squadra forte. Mi sono divertito molto quando sono stato convocato, giocando e vincendo, e spero di poterlo fare di nuovo”, ha dichiarato.

Ci sono rivalità tra gli italiani?

“Sentiamo la competizione tra di noi, ma in modo sano. Il tennis non è uno sport di squadra, dobbiamo competere tra di noi, ma personalmente mi aiuta. Ad esempio, la partita che ho giocato contro Jannik a Wimbledon mi ha dato molto e mi ha spinto a migliorare, credo sia un bene che ci siano così tanti giocatori perché mi spingono a fare meglio”.