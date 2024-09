ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. Mattia Bellucci centra il Md. Fuori Luca Nardi (con il tabellonr aggiornato)

Le qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo hanno regalato gioie e dolori al tennis italiano. Mattia Bellucci, 23enne di Busto Arsizio, ha conquistato l’accesso al tabellone principale con una prestazione convincente.

Bellucci, numero 103 del ranking ATP, reduce dagli ottavi di finale ad Hangzhou e in tabellone come “alternate”, ha dimostrato grande determinazione. Dopo aver superato in rimonta il francese Muller, numero 71 del mondo e terza testa di serie, ha dominato l’australiano Rinky Hijikata, numero 76 ATP e sesta testa di serie, con un netto 6-3 6-1.

Dall’altra parte, Luca Nardi non è riuscito a completare il percorso di qualificazione. Il 21enne pesarese, numero 88 ATP e ottava testa di serie delle qualificazioni, dopo aver agevolmente superato il giapponese Sakamoto al primo turno, si è arreso all’olandese Botic van de Zandschulp. Il numero 67 del mondo e seconda testa di serie ha avuto la meglio su Nardi con il punteggio di 6-2 6-3, in quello che era il primo confronto diretto tra i due.

Md

(1) Taylor Fritz vs Arthur Fils

(Q) Botic van de Zandschulp vs Matteo Berrettini

Mariano Navone vs Luciano Darderi

(PR) Reilly Opelka vs (8) Ben Shelton

(3) Casper Ruud vs Jordan Thompson

(PR) Marin Cilic vs (WC) Kei Nishikori

Felix Auger-Aliassime vs (WC) Yoshihito Nishioka

Alejandro Tabilo vs (6) Holger Rune

(5) Tommy Paul vs Matteo Arnaldi

Alexei Popyrin vs Tomas Machac

Tomas Martin Etcheverry vs (Q) Christopher O’Connell

(Q) Alex Michelsen vs (4) Stefanos Tsitsipas

(7) Frances Tiafoe vs (SE) Brandon Nakashima

(WC) Shintaro Mochizuki vs Ugo Humbert

Jack Draper vs (Q) Mattia Bellucci

Marcos Giron vs (2) Hubert Hurkacz

ATP 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – TD Qualificazione, cemento

ATP Tokyo Taro Daniel Taro Daniel 3 5 Christopher O'Connell [5] Christopher O'Connell [5] 6 7 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 T. Daniel 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Christopher O’Connellvs Taro Daniel

Alex Michelsen vs Borna Coric



ATP Tokyo Alex Michelsen [1] Alex Michelsen [1] 6 6 Borna Coric Borna Coric 3 3 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Coric 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ARENA – ore 04:00

Botic van de Zandschulp vs Luca Nardi



ATP Tokyo Botic van de Zandschulp [2] Botic van de Zandschulp [2] 6 6 Luca Nardi [8] Luca Nardi [8] 2 3 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Mattia Bellucci vs Rinky Hijikata (Non prima 06:00)



ATP Tokyo Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Rinky Hijikata [6] Rinky Hijikata [6] 3 1 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Hijikata 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Bellucci 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Tokyo Nicolas Barrientos / Skander Mansouri [1] Nicolas Barrientos / Skander Mansouri [1] 4 4 Alexander Erler / Matwe Middelkoop [2] Alexander Erler / Matwe Middelkoop [2] 6 6 Vincitore: Erler / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Erler / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Barrientos / Mansouri 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 A. Erler / Middelkoop 15-40 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Barrientos / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Erler / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Mansouri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Erler / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Erler / Middelkoop 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Mansouri 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Erler / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Barrientos / Mansouri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Erler / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Barrientos / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Erler / Middelkoop 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Barrientos / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Erler / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Barrientos / Mansouri 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 A. Erler / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Mansouri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Erler/ Matwe Middelkoopvs Nicolas Barrientos/ Skander Mansouri