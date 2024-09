La prodezza di Moutet a Hangzhou (video)

Audacia? Abilità? Tocco di palla? Follia? Forse un pizzico di tutto ciò, altrimenti non puoi nemmeno immaginare di eseguire un colpo del genere. Corentin Moutet ha lasciato di stucco gli appassionati (perlopiù televisivi, visti gli spalti perennemente vuoti dei tornei minori in Cina) nel suo match odierno all’ATP 250 di Hangzhou: un tocco di spalle sotto rete, per uno strettino no look che più stretto non si può.

The audacity 😱@moutet99 goes behind-the-back with a piece of sublime skill 👌#HangzhouOpen pic.twitter.com/Tt0lh5PE5q — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2024

Impassibile l’avversario, lo spagnolo Carballes Baena, che non si è fatto irretire dalla giocata e ha continuato a macinare il suo tennis consistente, andando a prendersi la vittoria per 7-6 6-1. Moutet non è la prima volta che sorprende tutti con giocate spericolate, ma questa certamente è una di quelle da ricordare, che resterà negli highlights dell’intera stagione. Che mano!

Marco Mazzoni