Ruud difende Sinner: ‘Nessuna discriminazione nel caso doping'”

Il sipario è calato sulla stagione dei Grand Slam con l’US Open, conclusosi meno di una settimana fa. A trionfare è stato Jannik Sinner, che ha conquistato il suo secondo major in carriera. Ma il percorso del campione italiano non è stato privo di ostacoli.

Lo scorso marzo, Sinner si è trovato al centro di una tempesta mediatica dopo la notizia di due test positivi al clostebol. Nonostante abbia dimostrato la sua innocenza, il numero 1 del mondo ha dovuto affrontare un’ondata di critiche. Molti hanno insinuato un trattamento di favore, dato che non è stato sospeso in attesa della risoluzione del caso.

Tuttavia, sembra che i protocolli e le normative siano stati rispettati alla lettera. A confermare questa tesi è intervenuto recentemente Casper Ruud, che ha condiviso la sua opinione sulla vicenda.

Il tennista norvegese ha ammesso di essere stato inizialmente scettico: “All’inizio, prima di conoscere i dettagli del caso, pensavo anch’io che ci fosse qualcosa di sospetto. È il numero uno del mondo, doveva esserci una discriminazione. Ma poi mi sono familiarizzato con il caso e le norme. Se hai letto i documenti e comprendi il processo in questo tipo di situazioni, capisci che qui non c’è discriminazione”, ha dichiarato Ruud al media TV2.

Secondo Ruud, Sinner e il suo team hanno gestito la situazione in modo esemplare, agendo rapidamente per scoprire la causa del test positivo e comunicando immediatamente con l’ITIA (Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis). “Ciò che Sinner ha fatto bene, per difendersi, è stato trovare una spiegazione entro 15 giorni dal test positivo. Ha capito rapidamente da dove provenisse la sostanza. Non sono molti gli atleti che riescono a fornire una spiegazione in così poco tempo, ma Jannik ci è riuscito. Parla a suo favore il fatto che abbia scoperto rapidamente l’origine della sostanza e che abbia una spiegazione ragionevole”, ha commentato il norvegese.

Mentre alcuni giocatori come Nick Kyrgios non hanno esitato a criticare Sinner, altri come Ruud non hanno problemi a difendere il modo di procedere dell’italiano. Il giocatore di Oslo ha espresso fiducia nelle autorità mediche e nel loro giudizio riguardo alla minima quantità di clostebol trovata nel corpo di Jannik: “Questa è una dose estremamente piccola che è arrivata attraverso alcune eruzioni cutanee, per quanto ne so, e spero che ci siano bravi medici che osservino questo e pensino che ci sia una spiegazione credibile”.

Ruud ha anche sottolineato come questa situazione possa capitare a molti giocatori, che possono contaminarsi con sostanze proibite senza nemmeno rendersene conto. Per questo motivo, il norvegese afferma che gli atleti sono “estremamente esposti” e vivono sotto costante supervisione. “In un ristorante, sia lo chef che il cameriere potrebbero mettere qualcosa nel tuo cibo, se avessero qualcosa contro di te. Io stesso lo sento. Vivo sotto stretta supervisione ed è qualcosa a cui penso e so che anche Jannik ci pensa”, ha concluso Ruud.





Francesco Paolo Villarico