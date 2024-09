Li Na nuova direttrice del WTA 250 di Hong Kong

Li Na, più forte tennista cinese di tutti i tempi, torna sul tour come nuova direttrice del torneo WTA 250 di Hong Kong, al via il prossimo 28 ottobre. La due volte campionessa Slam ha accettato con entusiasmo questo nuovo ruolo, affermando di “voler mettere a disposizione delle giocatrici la mia esperienza affinché ciascuna di loro possa superare i propri limiti personali per raggiungere il successo nel torneo”.

Oltre alle migliori tenniste cinesi, è prevista la presenza di Simona Halep, Emma Raducanu, Katie Boulter, Leylah Fernandez e Danielle Collins. Li Na, oggi 42 anni, non è riuscita in carriera a diventare n.1 del mondo, ma ha vinto l’edizione 2011 di Roland Garros e quella 2014 degli Australian Open. Si è ritirata 10 anni fa per colpa di un ginocchio malandato, dopo aver vinto complessivamente nove titoli sul tour WTA.

Mario Cecchi