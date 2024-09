La rinascita del tennis USA: uno statunitense si giocherà il titolo di New York

Per la prima volta dal 2005 ci saranno due americani nella semifinale del tabellone maschile degli US Open. Taylor Fritz (12) infatti ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev (4) 7-6 3-6 6-4 7-6. Per Fritz si tratta della prima semifinale in un torneo dello Slam dopo che quest’anno aveva disputato, perdendo, i quarti di finale sia in Australia che a Wimbledon. Per lui questa è la quarta vittoria contro un top-10, (4-13) vittorie arrivate tutte nel 2024. Suo avversario sarà il connazionale Frances Tiafoe (20) ha approfittato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov (9) nel quarto set per un problema alla gamba. Tiafoe era avanti 6-3 6-7 6-3 4-1 al momento dell’abbandono del numero nove del ranking e disputerà la sua seconda semifinale dopo quella del 2022.

Stage is set 🇺🇸 pic.twitter.com/wZsMQiNow8 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

Finalmente dopo 18 anni gli Stati Uniti avranno un loro finalista (ultimo Roddick nel 2006) nel torneo di casa, che sfugge al tennis a stelle e strisce dalla vittoria dello stesso Andy Roddick nel 2003. Un risultato importante si aggiunge (a partire dall’anno 2000) alle altre semifinali “all american” negli Slam:

US Open 2005 SF Andre Agassi contro Robby Ginepri 6-4, 5-7, 6-3, 4-6, 6-3

US Open 2002 F Pete Sampras contro Andre Agassi 6-3, 6-4, 5-7, 6-4

Australian Open 2000 SF Andre Agassi contro Pete Sampras 6-4, 3-6, 6-7(0), 7-6(5), 6-1

An American Thriller. In theaters Friday. pic.twitter.com/hlqfH4U4EM — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

Fritz è in vantaggio su Tiafoe 6-1 negli scontri diretti. L’ultimo lo scorso anno ad Acapulco, dove Fritz ha vinto 6-3, 6-4. Una semifinale che testimonia la rinascita del tennis americano. Dai fasti degli anni dal 1993 al 2003, quattro di vittorie di Sampras, due di Agassi fino alla vittoria di Roddick, il tennis USA manca il successo nello Slam di casa da 21 anni. Riusciranno Fritz e Tiafoe a rompere il digiuno. Domenica 8 settembre la risposta.

Enrico Milani