US Open 2024: Sinner rimonta una partenza difficile e batte Paul. Sarà super sfida nei quarti vs. Medvedev

Tenuta fisica e mentale, riuscendo a ribaltare con classe e grinta i momenti di difficoltà posti da un avversario assai tosto, il tutto con l’abilità nel giocare meglio i punti importanti alzando il livello, esattamente la linea che demarca gli ottimi giocatori dai campioni. Tutto questo e molto di più è stato Jannik Sinner nella notte di New York: una prestazione complessa ma anche avvincente, assolutamente da n.1. Si è ripreso da una partenza difficilissima con una reazione leonina, di pancia e di talento, imponendo alla fine la sua maggior completezza, durezza e classe. Sinner rimonta uno svantaggio di 1-4 “pesante” nel primo set e batte un ottimo Tommy Paul per 7-63) 7-6(5) 6-1. È un successo splendido, importantissimo, che lo porta ad essere l’unico giocatore ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti gli Slam del 2024 e gli apre le porte ad una super sfida contro Daniil Medvedev.

Paul aveva dichiarato “farò il possibile per farlo sentire scomodo in campo”. Dal suo punto di vista, possiamo affermare senza ombra di dubbio “missione compiuta”. Lo statunitense è entrato fortissimo nel match: un fulmine in campo nell’arrivare sulla palla e scaricare grande anticipo e angolo. Con la sua vivacità e impatti offensivi fin dalla risposta, pronto a buttarsi a rete appena possibile, non ha dato ritmo e ha messo enorme pressione ad un Sinner scattato più lento dai blocchi, non così sciolto al servizio e di nuovo un po’ incerto sul lato del diritto dove ha commesso all’avvio qualche errore di troppo. C’è anche un po’ di vento, le condizioni che Sinner detesta poiché i suoi impatti potenti e in anticipo soffrono quando la palla svaria nell’aria, tanto che come sempre c’ha messo qualche game a trovare i riferimenti e la miglior distanza dalla palla. Dopo aver sciupato un allettante 15-40 per scappare via in risposta in apertura (con Paul che sente fin troppo l’elettricità di un Ashe carico a mille…), Jannik si imballa e cede due turni di servizio uno dopo l’altro (il secondo addirittura a zero al termine di un parziale terrificante di 11 punti persi di fila!) crollando in una serie di errori davvero evidenti, perdendo la misura del diritto e non riuscendo a tener fermo il rivale, davvero rapido e offensivo.

Sotto 4-1 con due break, il set pareva perso. Non per Sinner, che guarda il suo angolo con la faccia “cattiva”, trasmettendo energia e intensità. Il messaggio è chiaro: calma, ci sono. L’azzurro è bravissimo a rimettere insieme i cocci del disastro appena compiuto, rilancia con ancor più forza fisica e mentale ribaltando di forza e di classe l’inerzia del set a suo favore. Ritrova un minimo di qualità al servizio, questo è sempre il primo segnale di maggior focus; quindi inizia a spingere la palla con più decisione, conquistando rapidamente una posizione più avanzata e guadagnando il centro del campo, dove inizia a comandare i ritmi, sposta il rivale e costruisce il suo forcing mortale. Soprattutto Jannik cambia mancia con diritto e risposta, i punti dolenti del pessimo avvio. Sale in cattedra, si prende il comando dello scambio, del campo, gli angoli, anche la testa di Paul che vede nubi sempre più neri e incombenti sulla propria testa. Sinner c’è: spara pallate favolose con precisione e continuità, gioca semplicemente ad una velocità, profondità e intensità che Paul non può reggere. Si rivede quel tennis formidabile che entusiasma e al quale non stai dietro, è un momento di tennis clamoroso. Jannik si riprende i due break con un filotto meraviglioso 16 punti a 4, non riesce a sfruttare un set point in risposta sul 5-4. Poco male, si arriva al tiebreak dove, dopo uno scambio di mini-break (smash Paul, rovescio Sinner), Jannik strappa il punto decisivo in risposta con un diritto lungo linea splendido, vincendo il set per 7-6. Reazione eccezionale, perché Paul era davvero tosto e stava facendo tutto benissimo. Ma non è bastato.

Sinner surges and takes the first! Down 4-1, he comes back to take it in a tiebreaker. pic.twitter.com/NnO8vYIw3G — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

Il secondo set scorre sui binari del servizio. Dopo la clamorosa impennata di qualità per la rimonta nel primo parziale, Sinner torna a commettere qualche errore e la sua intensità non è sempre massimo. Del resto ha spinto tantissimo, e gli attacchi continui e precisi di Paul non sono sempre facili da gestire. Comunque Jannik è l’unico a guadagnarsi una palla break, sul 5 pari, ma Tommy la salva. Si approda di nuovo al break, dove il dramma si accende: come spesso accade, dopo un parziale dominato dal servizio… arriva un mini-break dopo l’altro. La tensione è massima, i servizi non danno punti diretti di in risposta si vincono 8 punti di fila. Sinner è il più freddo e lucido, c’è la sensazione che possa scappare via da un momento all’altro e infatti non si fa scappare la chance del set point sul 6-5, che gioca da campione e chiude il secondo set (7 punti a 5).

Il terzo set, dopo un primo turno di battuta ribaltato da 0-30, è un assolo di Sinner. Paul lotta al massimo nel suo primo turno di servizio, si riprende da 15-40 e annulla una terza palla break sotto la pressione enorme dell’azzurro, ma capitola alla quarta chance, un passante di diritto cross in corsa che fa saltare in piedi tutto lo stadio, per bellezza, difficoltà e importanza del momento. Che controllo del polso, incredibile come sia riuscito a dare angolo, potenza e precisione. Che punto!

Still thinking about this break point. pic.twitter.com/yzCR2W1yDM — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

Avanti 2-0, Jannik corre via fino al 5-1 con un altro break nel sesto game. Serve per il match e torna a sbagliare qualcosa, ma rimonta il 15-40 e chiude una grande partita. Sinner a fine match ha 10 Ace e 1 doppio fallo, ma un 49% di prime in campo assolutamente rivedibile. Molto, molto bene invece i 20 punti a rete vinti su 25 discese, quasi tutte giocate con tempi d’impatto molto buoni e anche esecuzioni tecnicamente corrette. Si conferma quindi la scia della partita contro O’Connell, con una voglia di andare avanti a prendersi il punto, e questa potrebbe essere una chiave già “testa” in ottica della prossima sfida contro Medvedev, per avere una soluzione pronta nel caso in cui la pressione negli scambi contro il russo non portasse i frutti sperati. Altro dato non ottimale della vittoria di stanotte dell’azzurro l’aver sfruttato “solo” 4 palle break su 14 ottenute, poche, ma in molti casi è stato Paul a giocarsele bene.

Sinner vola nei quarti con un’altra prestazione in crescendo, molto convincente dal punto di vista agonistico, della forza mentale e resistenza alle difficoltà. Non tutto liscio come negli ottavi, ma l’avversario aveva altro calibro, colpi ed energia. Nei quarti “di nuovo” Medvedev, come a Wimbledon e per la terza volta in stagione degli Slam. Una vittoria a testa tra i due, quella indimenticabile in finale agli Australian Open per Jannik, quindi la vittoria di Daniil a Wimbledon, contro un Sinner non al meglio.

Sono solo 8 i giocatori (dal 2000) capaci di giocare i quarti di finale in tutti gli Slam dell’anno, Sinner ora è uno di questi: Djokovic (8 volte, 2010-15, 2021, 2023); Federer (8 volte – 2005-12); Nadal (5 volte – 2008, 2010-11, 2018-19); Murray (4 volte – 2011-12, 2014, 2016); Ferrer (2 volte – 2012 e 2013); Wawrinka (2015); Agassi (2001); Sinner (2024).

Marco Mazzoni

J. Sinner vs T. Paul