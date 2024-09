Zheng batte nuovamente Vekic nel miglior match femminile degli US Open 2024, terminato alle 2.15 del mattino (Video)

Che follia! Che battaglia! Qinwen Zheng , campionessa olimpica da un mese e attuale numero sette del ranking mondiale, ha confermato nelle prime ore di lunedì il suo ritorno ai quarti di finale degli US Open, sconfiggendo nuovamente la croata Donna Vekic, 24ª WTA, in una riedizione della finale olimpica che è stata – di gran lunga – il miglior incontro femminile del torneo fino ad ora e che è terminato dopo le due del mattino a New York.

La cinese di 23 anni si è imposta sulla croata di 27 per 7-6(2), 4-6 e 6-2, in una battaglia assolutamente favolosa, dove sono stati prodotti 67 colpi vincenti – alcuni di essi semplicemente assurdi – contro 57 errori non forzati, in un incontro che è stato molto migliore di quello che hanno disputato nella lotta per la medaglia d’oro.

Nei quarti di finale, Zheng ritrova la tennista che l’ha eliminata in questa fase del torneo nel 2023: Aryna Sabalenka, numero due WTA e per molti la grande favorita per il titolo a Flushing Meadows. La bielorussa conduce i confronti diretti per 2-0, dato che oltre al suddetto incontro agli US Open 2023 le due si sono affrontate ancora nella finale degli Australian Open all’inizio di questa stagione.