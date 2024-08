Casper Ruud in dubbio per il prossimo match a Cincinnati: “Ho avuto l’influenza per giorni”

Lo strano inizio della tournée americana di Casper Ruud sembra destinato a continuare. Il norvegese si era ritirato la scorsa settimana a Montreal prima di affrontare Sebastian Korda, e ora, prima del match contro Félix Auger-Aliassime previsto per questa notte, i segnali inviati da Ruud non sono molto incoraggianti.

L’ex doppio finalista del Roland Garros ha annunciato di essere stato malato per quasi una settimana e non è ancora sicuro di poter scendere in campo per il suo match di questa notte.

“Ci sono stati giorni difficili in cui sono rimasto semplicemente a letto. Ho avuto l’influenza, ed è durata 5-6 giorni. Fortunatamente, oggi mi sento un po’ meglio e proverò a vedere come andrà in allenamento, ma non ho troppe speranze”.





Marco Rossi