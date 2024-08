Sinner lascia Montreal: “Ripartirò da Cincinnati”

Jannik Sinner ha concluso la sua avventura al Masters 1000 di Montreal con un atteggiamento positivo nonostante l’eliminazione. Il giovane altoatesino ha condiviso i suoi pensieri sui social media, dimostrando maturità una dote che ha sempre avuto.

“Lascio Montreal,” ha scritto Sinner, segnalando la fine del suo percorso nel torneo canadese. Con queste parole, l’azzurro ha voluto comunicare ai suoi fan l’esito della sua partecipazione, ma senza soffermarsi troppo sulla delusione.

Il campione italiano ha poi aggiunto una riflessione importante: “I risultati non vanno sempre come si vorrebbe.” Questa frase riflette la consapevolezza di Sinner che nel tennis, come nello sport in generale, non sempre i risultati corrispondono alle aspettative o agli sforzi profusi.

Nonostante l’eliminazione, Sinner ha voluto sottolineare gli aspetti positivi della sua esperienza a Montreal: “Ci sono alcuni aspetti positivi da portare con me,” ha affermato, indicando che il torneo, pur non avendo portato il risultato sperato, ha comunque offerto spunti costruttivi per il suo percorso di crescita.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, il tennista ha annunciato: “Ricomincio la prossima settimana a Cincinnati.” Questa dichiarazione mostra la determinazione di Sinner nel voltare pagina rapidamente e concentrarsi sul prossimo obiettivo. Il Masters 1000 di Cincinnati rappresenterà infatti una nuova opportunità per mettersi alla prova e cercare di ottenere un risultato positivo.

Infine, Sinner ha voluto dedicare un pensiero al suo compagno di doppio a Montreal, Jack Draper, complimentandosi con lui: “Bravo Jack Draper. È stato divertente.”

Leaving Montreal. Results don’t always go your way. Some positives to take and I start again in Cincinnati next week. Cheers @jackdraper0 . That was good fun pic.twitter.com/B9qXEtJ0CQ — Jannik Sinner (@janniksin) August 11, 2024





Francesco Paolo Villarico