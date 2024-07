Davis Cup: I campioni del mondo ripartono da Bologna. Ecco il quintetto azzurro scelto da Capitan Volandri per sfidare Olanda, Belgio e Brasile

Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, in programma, per il terzo anno consecutivo, sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bologna), dal 10 al 15 settembre 2024.

Ecco i nomi dei tennisti azzurri chiamati a sfidare Olanda, Belgio e Brasile:

JANNIK SINNER (n°1 del ranking ATP di singolare)

LORENZO MUSETTI (n°16 del ranking ATP di singolare)

LUCIANO DARDERI (n°35 del ranking ATP di singolare)

ANDREA VAVASSORI (n° 9 del ranking ATP di doppio)

SIMONE BOLELLI (n°10 ranking ATP di doppio)

Si ricorda che – fino a 24 ore prima dell’inizio della competizione – i capitani avranno la possibilità di effettuare fino ad un massimo di quattro cambi.

Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis: “Il regolamento dell’ITF prevede che le convocazioni vengano fatte ad un mese e mezzo dall’evento, ma proprio per la finestra temporale che ci separa dalle sfide di Bologna, e in considerazione del fatto che nel mezzo ci saranno le Olimpiadi, due Masters 1000 e un torneo dello Slam, è impossibile dar loro un valore concreto. Proprio perché ritengo che abbia senso solo dal punto di vista della promozione, il fattore principale di queste convocazioni è rappresentato dal valore dato dalla classifica di oggi. Sarà importante valutare lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese, sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore che possa rappresentare la nostra nazionale. Siamo felici, felicissimi di tornare a Bologna, e siamo fieri di poter giocare di nuovo su quel campo e poter mostrare il nostro valore davanti ad un pubblico che ci ha sempre trasmesso tanta energia. Siamo felici di ricominciare dalla ‘Unipol Arena’, con un nuovo obiettivo e un nuovo progetto”.

DOVE TUTTO EBBE INIZIO – Gli azzurri ripartiranno, dunque, da dove, lo scorso anno, iniziarono la corsa verso il secondo trionfo italiano nella storia della competizione più antica e prestigiosa del tennis. Proprio sulla spinta dell’entusiasmo del pubblico di Bologna, gli azzurri misero il primo mattoncino nella costruzione di uno storico trionfo, arrivato poi a novembre a Malaga, a 47 anni di distanza dal successo in Cile nel 1976. Oltre ai campioni del mondo dell’Italia, gli appassionati presenti sulle tribune della ‘Unipol Arena’ in questa stagione avranno l’opportunità di vedere in azione le nazionali di Olanda, Belgio e Brasile.

IL PROGRAMMA DI GIOCO – A Bologna sono in programma le sfide del Gruppo A: l’Italia esordirà mercoledì 11 settembre, alle ore 15:00, contro il Brasile; tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio; infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15:00, sfiderà l’Olanda.

Qui di seguito il programma dettagliato delle sfide di Bologna:

Martedì 10 settembre, ore 15: Olanda vs Belgio

Mercoledì 11 settembre, ore 15: Italia vs Brasile

Giovedì 12 settembre, ore 15: Olanda vs Brasile

Venerdì 13 settembre, ore 15: Italia vs Belgio

Sabato 14 settembre, ore 15: Belgio vs Brasile

Domenica 15 settembre, ore 15: Italia vs Olanda

BIGLIETTERIA

– Gli appassionati possono acquistare i biglietti per le sfide in programma a Bologna utilizzando i seguenti link:



https://tickets.italy.daviscup.com/it e https://www.ticketone.it/artist/davis-cup-tennis/

Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.

LA FORMULA E GLI ALTRI GIRONI – Le 16 squadre sono state suddivise in quattro gironi da quattro; le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per la Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. Oltre a Bologna, sede delle sfide del Gruppo A, si giocherà anche in Gran Bretagna (Manchester), in Spagna (Valencia) e, per la prima volta, in Cina (nella città di Zuhai). Ecco nel dettaglio la composizione degli altri tre gironi: