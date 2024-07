Shelton elogia Sinner dopo la sconfitta a Wimbledon

Ben Shelton ha venduto cara la pelle contro Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon, ma alla fine ha dovuto arrendersi di fronte al talento dell’italiano. In conferenza stampa, l’americano ha condiviso le sue impressioni sul match e sul suo avversario, offrendo un’analisi lucida e piena di ammirazione.

“Forse sono stato un po’ lento nei primi due set,” ha ammesso Shelton, “ma onestamente sentivo che la palla di Sinner viaggiava a una velocità incredibile. A volte non riuscivo nemmeno a vederla.”

L’americano ha poi elogiato diversi aspetti del gioco di Sinner: “Il suo schema servizio è molto efficace. Si muove in modo fantastico, non capisco come possa scivolare così bene sul campo senza infortunarsi, non so come faccia.”

Shelton ha anche sottolineato la fiducia con cui sta giocando l’italiano: “Sta giocando con una fiducia estrema, il suo tennis è eccellente. Vedo molte possibilità che faccia qualcosa di grande qui.”

Con questa vittoria, Sinner si conferma come uno dei favoriti per il titolo a Wimbledon. Il suo prossimo avversario dovrà fare i conti non solo con il suo talento tecnico, ma anche con la crescente fiducia che sta accumulando partita dopo partita.





Francesco Paolo Villarico