Medvedev elogia Alcaraz e Sinner: ‘Faranno la storia del tennis'”

Daniil Medvedev, dopo una difficile vittoria al secondo turno di Wimbledon 2024 contro Alexander Muller, ha condiviso riflessioni interessanti in conferenza stampa su vari argomenti, dal torneo in corso alle Olimpiadi di Parigi 2024, fino ai suoi rivali più temibili.

Il campione russo ha ammesso di aver affrontato un match complicato, sottolineando la sua frustrazione nel primo set e un insolito momento di distrazione sul punteggio. Tuttavia, la rimonta nel secondo set gli ha dato fiducia per il prosieguo del torneo.

“Sto cercando di lavorare sui miei colpi per renderli più incisivi su questa superficie,” ha rivelato Medvedev, evidenziando la consapevolezza che l’erba richiede adattamenti specifici al suo stile di gioco.

La vittoria in rimonta contro Alexander Muller nel secondo turno ha fornito a Medvedev preziosi spunti per il prosieguo del torneo. “Il modo in cui ho ribaltato il secondo set mi dà molta fiducia,” ha affermato, sottolineando l’importanza dell’aspetto mentale nella sua preparazione.

È interessante notare come Medvedev abbia collegato la sua preparazione per Wimbledon alla sua identità di campione Slam. “Aver raggiunto questo traguardo nella mia carriera è molto importante per me,” ha detto, riferendosi alla sua vittoria agli US Open. Questo suggerisce che l’esperienza di vincere un major ha influenzato positivamente il suo approccio mentale anche su superfici meno familiari.

La preparazione di Medvedev sembra essere un mix di adattamenti tecnici e rafforzamento mentale. Il russo è consapevole che su erba “non c’è partita facile”, indicando un approccio cauto ma determinato a ogni incontro.

Guardando oltre Wimbledon, Medvedev ha confermato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante questo possa non essere la scelta migliore per la sua carriera professionale. “So che quando avrò 40 anni, sarò grato di aver vissuto l’esperienza olimpica,” ha dichiarato, aggiungendo che si preparerà anche per il doppio e il doppio misto.

Particolarmente interessante è stata la sua analisi di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Su Alcaraz, Medvedev ha elogiato la potenza dei suoi colpi e la capacità di vincere anche senza esprimere il suo miglior tennis. Su Sinner, ha sottolineato la qualità della palla e la capacità di trovare colpi vincenti da qualsiasi posizione.

“Sono entrambi grandi campioni, difficili da battere e credo che faranno la storia,” ha affermato Medvedev. “Ho un’idea chiara su chi vincerà più Slam, ma non voglio dirlo ancora,” ha concluso misteriosamente il russo, promettendo di dare sempre il massimo contro questi giovani rivali.





Francesco Paolo Villarico