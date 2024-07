Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 03 Luglio 2024. Il big match Sinner vs Berrettini nel tardo pomeriggio. In campo altri 11 azzurri tra singolare e doppio

**Centre Court – Ore: 2:30pm (italiane)**

– A. Muller 🇫🇷 vs D. Medvedev 🇷🇺

– N. Osaka 🇯🇵 vs E. Navarro 🇺🇸

– J. Sinner 🇮🇹 vs M. Berrettini 🇮🇹

**No.1 Court – Ore: 2:00pm**

– A. Todoni 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸

– C. Alcaraz 🇪🇸 vs A. Vukic 🇦🇺

– E. Raducanu 🇬🇧 vs E. Mertens 🇧🇪

**No.2 Court – Ore: 12:00am**

– F. Fognini 🇮🇹 vs C. Ruud 🇳🇴

– J. Paolini 🇮🇹 vs G. Minnen 🇧🇪

– S. Wawrinka 🇨🇭 vs G. Monfils 🇫🇷

– Y. Wang 🇨🇳 vs M. Keys 🇺🇸

**No.3 Court – Ore: 12:00am**

– S. Kartal 🇬🇧 vs C. Burel 🇫🇷

– T. Paul 🇺🇸 vs O. Virtanen 🇫🇮

– G. Dimitrov 🇧🇬 vs J. Shang 🇨🇳

– D. Kasatkina 🇷🇺 vs Y. Miyazaki 🇬🇧

**Court 12 – Ore: 12:00am**

– B. van de Zandschulp 🇳🇱 vs U. Humbert 🇫🇷

– A. Rus 🇳🇱 vs M. Sakkari 🇬🇷

– L. Harris 🇿🇦 vs B. Shelton 🇺🇸

– M. Kostyuk 🇺🇦 vs D. Saville 🇦🇺

**Court 18 – Ore: 12:00am**

– B. Coric 🇭🇷 vs F. Tiafoe 🇺🇸

– B. Andreescu 🇨🇦 vs L. Noskova 🇨🇿

– L. Zhu 🇨🇳 vs A. Pavlyuchenkova 🇷🇺

– H. Dart 🇬🇧 / M. Lumsden 🇬🇧 vs S. Errani 🇮🇹 / J. Paolini 🇮🇹

**Court 4 – Ore: 12:00am**

– V. Golubic 🇨🇭 vs J. Niemeier 🇩🇪

– L. Sonego 🇮🇹 vs R. Bautista Agut 🇪🇸

– M. Gonzalez 🇦🇷 / A. Molteni 🇦🇷 vs P. Tsitsipas 🇬🇷 / S. Tsitsipas 🇬🇷

– F. Coria 🇦🇷 / M. Navone 🇦🇷 vs W. Koolhof 🇳🇱 / N. Mektic 🇭🇷

**Court 5 – Ore: 12:00am**

– P. Martinez 🇪🇸 / J. Munar 🇪🇸 vs D. Lajovic 🇷🇸 / S. Nagal 🇮🇳

– C. Rosatello 🇮🇹 / L. Samsonova 🇷🇺 vs U. Eikeri 🇳🇴 / I. Neel 🇪🇪

– M. Andreeva 🇷🇺 / A. Potapova 🇷🇺 vs G. Dabrowski 🇨🇦 / E. Routliffe 🇳🇿

– H. Baptiste 🇺🇸 / A. Parks 🇺🇸 vs M. Ninomiya 🇯🇵 / F. Wu 🇹🇼

**Court 6 – Ore: 12:00am**

– S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧

– N. Barrientos 🇨🇴 / F. Cabral 🇵🇹 vs I. Dodig 🇭🇷 / A. Krajicek 🇺🇸

– A. Blinkova 🇷🇺 / M. Sherif 🇪🇬 vs E. Hozumi 🇯🇵 / M. Uchijima 🇯🇵

– A. Muhammad 🇺🇸 / A. Sutjiadi 🇮🇩 vs I. Begu 🇷🇴 / M. Trevisan 🇮🇹

**Court 7 – Ore: 12:00am**

– M. Carle 🇦🇷 vs K. Volynets 🇺🇸

– C. Frantzen 🇩🇪 / H. Jebens 🇩🇪 vs P. Kotov 🇷🇺 / C. Rodriguez 🇨🇴

– H. Guo 🇨🇳 / X. Jiang 🇨🇳 vs L. Fernandez 🇨🇦 / E. Shibahara 🇯🇵

– V. Cornea 🇷🇴 / F. Marozsan 🇭🇺 vs A. Mies 🇩🇪 / J. Smith 🇦🇺

**Court 8 – Ore: 12:00am**

– B. Nakashima 🇺🇸 vs J. Thompson 🇦🇺

– N. Lammons 🇺🇸 / J. Withrow 🇺🇸 vs M. Giron 🇺🇸 / A. Michelsen 🇺🇸

– S. Grey 🇬🇧 / T. Moore 🇬🇧 vs N. Melichar-Martinez 🇺🇸 / E. Perez 🇦🇺

– C. Bucsa 🇪🇸 / N. Hibino 🇯🇵 vs T. Maria 🇩🇪 / A. Rus 🇳🇱

**Court 9 – Ore: 12:00am**

– C. Osorio 🇨🇴 vs L. Davis 🇺🇸

– L. Darderi 🇮🇹 / F. Romboli 🇧🇷 vs K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪

– A. Mannarino 🇫🇷 / G. Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs R. Bopanna 🇮🇳 / M. Ebden 🇦🇺

– S. Gille 🇧🇪 / J. Vliegen 🇧🇪 vs F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷

**Court 10 – Ore: 12:00am**

– M. Kato 🇯🇵 / S. Zhang 🇨🇳 vs A. Moratelli 🇮🇹 / N. Podoroska 🇦🇷

– E. Avanesyan 🇷🇺 / O. Kalashnikova 🇬🇪 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / S. Sorribes Tormo 🇪🇸

– X. Wang 🇨🇳 / S. Zheng 🇨🇳 vs C. Garcia 🇫🇷 / K. Mladenovic 🇫🇷

– C. Dolehide 🇺🇸 / D. Krawczyk 🇺🇸 vs S. Aoyama 🇯🇵 / A. Krunic 🇷🇸

**Court 11 – Ore: 12:00am**

– Q. Halys 🇫🇷 vs C. Eubanks 🇺🇸

– J. Fearnley 🇬🇧 / J. Pinnington Jones 🇬🇧 vs R. Matos 🇧🇷 / M. Melo 🇧🇷

– G. Andreozzi 🇦🇷 / M. Reyes-Varela 🇲🇽 vs L. Glasspool 🇬🇧 / J. Rojer 🇳🇱

– K. Siniakova 🇨🇿 / T. Townsend 🇺🇸 vs R. Masarova 🇪🇸 / L. Noskova 🇨🇿

**Court 14 – Ore: 12:00am**

– M. Frech 🇵🇱 vs B. Haddad Maia 🇧🇷

– A. Cazaux 🇫🇷 vs A. Bublik 🇰🇿

– D. Yastremska 🇺🇦 vs V. Gracheva 🇷🇺

– T. Mihalikova 🇸🇰 / O. Nicholls 🇬🇧 vs D. Schuurs 🇳🇱 / L. Stefani 🇧🇷

**Court 15 – Ore: 12:00am**

– B. Krejcikova 🇨🇿 vs V. Kudermetova 🇷🇺

– Z. Zhang 🇨🇳 vs J. Struff 🇩🇪

– D. Shapovalov 🇨🇦 vs D. Altmaier 🇩🇪

– A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹 vs N. Skupski 🇬🇧 / M. Venus 🇳🇿

**Court 16 – Ore: 12:00am**

– A. Karatsev 🇷🇺 vs K. Khachanov 🇷🇺

– S. Stephens 🇺🇸 vs D. Shnaider 🇷🇺

– L. Sun 🇳🇿 vs Y. Starodubtseva 🇺🇦

– N. Bains 🇬🇧 / A. Rajecki 🇬🇧 vs T. Babos 🇭🇺 / N. Kichenok 🇺🇦

**Court 17 – Ore: 12:00am**

– M. Linette 🇵🇱 vs E. Svitolina 🇺🇦

– M. Kecmanovic 🇷🇸 vs T. Griekspoor 🇳🇱

– P. Badosa 🇪🇸 vs B. Fruhvirtova 🇨🇿

– D. Vekic 🇭🇷 vs E. Andreeva 🇷🇺